باحثون يتوصلون إلى علاج جديد يستهدف سبب الفشل الكلوي لدى الأطفال

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توصل باحثون إلى اكتشاف علاج مُحتمل للسبب الرئيسي للفشل الكلوي لدى الأطفال الذين يحتاجون إلى غسل الكلى.





علاج مرض نادر



سم الشيغا



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ووفق نتائج دراسة نشرت في دورية "ميد" (Med)، أوضحوا أنّ العلاج المُحتمل يعتمد على دواء "إيكوليزوماب" (Eculizumab) الذي نال موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عام 2011 لعلاج مرض نادر يؤثر في الدم.ويرجع السبب الأكثر شيوعاً للفشل الكلوي عند الأطفال إلى البكتيريا المنتجة للسموم التي تدخل الدورة الدموية عبر الأمعاء، مسبّبة الإسهال الدموي؛ ما يؤدّي في النهاية إلى الإصابة بمرض يُسمّى متلازمة انحلال الدم اليوريمي.وتحدُث هذه المتلازمة عندما تُنتج بكتيريا الإشريكية القولونية نوعاً من السموم يُسمّى "سم الشيغا" الذي ينتشر في الجهاز الهضمي ويدخل مجرى الدم، حيث يهاجم خلايا الدم الحمراء والأوعية الدموية الصغيرة.وبصفتها أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لمشكلات الكلى لدى الأشخاص من جميع الأعمار، يُمكن أن تكون هذه البكتيريا مدمّرة بشكل خاص للأطفال، وغالباً ما يحتاجون إلى غسل الكلى، حيث يُصاب نحو واحد من كل 20 طفلاً بالفشل الكلوي مدى الحياة أو يموتون.نماذج الفئرانوأظهرت نتائج اختبارات الفريق البحثي على نماذج الفئران وخلايا الكلى البشرية، أنه يمكن علاج متلازمة انحلال الدم اليوريمي بنجاح عن طريق تثبيط مسار حدوث المرض في وقت مبكر، باستخدام دواء «إيكوليزوماب». وأثبت الفريق البحثي أنّ الاستخدام المُبكر للدواء يمكن أن يمنع الفشل الكلوي الناجم عن المتلازمة، وأنه يتحلّى بإمكانات علاجية لهذا المرض المدمّر.