باحثة: الغرغرة والبخار المغلي لقتل فيروس الإنفلونزا

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دعت الباحثة نادية الزهير، إلى الالتزام بالغرغرة، واستنشاق بخار الماء المغلي، وتنظيف الأنف خمس مرات في اليوم، لقتل فيروس الإنفلونزا المتكاثر في الأنف والحلق أولاً بأول. اضافة اعلان





علاج الإنفلونزا بالغرغرة واستنشاق بخار الماء



نصائح عند الخروج خارج المنزل



طريقة العلاج من الرشح والإنفلونزا



ونصحت بتغطية فتحة الأنف الخارجية بزيت طبيعي مثل زيت الزيتون أوالنارجيل أو فازلين طبيعي، ووضع عود من القرفة في الفم طول فترة الرحلة خارج المنزلوشددت على ضرورة غسل اليدين كلما سنحت الفرصة، وعلى أهمية تدفئة الصدر والظهر في الصباح وعند النوم، وفقًا لـ "المدينة".1ـ غسل الأنف والاستنشاق بماء دافئ مذوب به ملح طبيعي.2ـ تغطية فتحة الأنف الخارجية بزيت طبيعي مثل زيت الزيتون أوالنارجيل أو فازلين طبيعي.3ـ وضع عود من القرفة في الفم ومصه طول فترة الرحلة خارج المنزل.4ـ الحرص على غسل اليدين كل ما سنحت الفرصة.5ـ عند العودة إلى المنزل وقبل النوم الغرغرة وتنظيف الأنف بماء مالح دافئ.ـ الغرغرة وتنظيف الأنف بماء مالح دافئ خمس مرات في اليوم لقتل الفيروس المتكاثر في الأنف والحلق أول بأول.ـ رشف ماء ساخن من تُرمس كل ربع ساعة لقتل الفايروس المتكاثر في الحلق ويمكن إضافة ليمون ـ زنجبيل ـ نعناع ـ زعتر.ـ تدفئة الصدر والظهر في الصباح وعند النوم بدهن زيت زيتون دافئ على كامل الصدر والظهر، والتغطية بقطن أو قطعة قماش خفيفة نلبس عليها تي شيرت.ـ تغطية الرأس والأذنين ومنطقة الرقبة دومًا بطرحة خفيفة من القطن.ـ عدم التعرض لتغيير الجو والبرودة والجلوس والنوم في غرفة بتهوية طبيعية بدون مكيف.ـ استنشاق بخار ماء مغلي مضاف إليه فكس أو ورق غار أو قرنفل مطحون.ـ وضع ملعقة صغيرة من منقوع المرة في الأنف أربعة مرات يوميًا.ـ في كوب صغير يضاف ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة خل منقوع في ثوم وملعقة عسل وملعقة منقوع المرة ويضاف إليه قليل من الماء الساخن ويرشف منه عند الاستيقاظ من النوم لتخفيف الألم.

- الراحة مهمة جدًا لمساعدة الجسم على التخلص من الفيروس.





عوامل مساعدة بالعلاج



تخفيف الكحة



1ـ احتساء شربة البصل والثوم .2ـ فلفل أسود هيل كمون قرفة قرنفل كركم زنجبيل خيط صغير زعفران يوضع في قدر مع أربعة أكواب ماء، يغلي لمدة نصف ساعة، تزال منه حبة القرفة والقرنفل والهيل.3ـ يخلط باليد ويوضع في ترمس ويشرب منه طول اليوم.4ـ فتح انسداد الأنف يوضع مقدار ملعقة من الحبه السوداء في قطعة شاش مربعة، وتصر القطعة لتصبح مكورة، وعند الحاجة تفرك الصرة بأصبع السبابة والإبهام لتكسر الحبات ثم يستنشق من فتحة أنف واحدة مع سد الأخرى.ـ وضع عود قرنفل في الفم للمص.ـ وضع فص لبان شحري ( لبان دكر) في الفم للمص.