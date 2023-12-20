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انتبه.. 5 أجزاء من الجسم اعتن بنظافتها جيدًا أثناء الاستحمام

الاستحمام - دش - استحمام
لا تهمل هذه الأجزاء من الجسم
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ممارسة النظافة الجيدة ليست مهمة فقط لصحتنا العقلية ورفاهيتنا، لكن يمكن أن يكون لها في الواقع تأثير على صحتنا الجسدية. اضافة اعلان
على سبيل المثال، يمكن أن يساعد عدم غسل اليدين في انتشار العدوى والأمراض.
وعدم الغسيل بشكل صحيح يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للأمراض الجلدية والالتهابات الفطرية. 
وكشفت طبيبة الأسرة، الدكتورة جين كودل من الولايات المتحدة، عن خمسة أجزاء من الجسم غالبًا ما يتم تجاهلها عندما يتعلق الأمر بروتينات النظافة لدينا.
وحثت في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، على التأكد من تنظيف هذه المناطق من الجسم، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس"، على النحو التالي:

السرة

كثير من الناس لا يغسلونها على الإطلاق، مما يؤدي إلى أن يصبح الأمر مقززًا. 

خلف الأذنين

الجزء العلوي من الأذن خلف الأذن يجب الاعتناء بغسل تلك المنطقة على وجه التحديد.
وهناك طريقة واحدة لمعرفة ما إذا كانت بحاجة إلى التنظيف، من خلال فرك الأذن، فإذا ما شممت رائحته وكانت كريهة، فإن هذا يعني أنك لم تغسلها مؤخرًا.

تحت الأظافر

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، يمكن أن تحتوي أظافر الأصابع على الأوساخ والجراثيم "ويمكن أن تسهم في انتشار بعض أنواع العدوى، مثل الديدان الدبوسية".
“يجب أن تظل الأظافر قصيرة، مع تنظيف الجوانب السفلية بشكل متكرر بالماء والصابون.
وبسبب طولها، يمكن للأظافر الطويلة أن تحتوي على المزيد من الأوساخ والبكتيريا مقارنة بالأظافر القصيرة، مما قد يسهم في انتشار العدوى.

الساقان

نصحت الدكتورة كودل بعدم الاكتفاء بترك الصابون والماء يسيل على ساقيك أثناء الاستحمام، قائلة: "أنا لا أتحدث عن ترك الصابون يسيل على ساقيك أثناء الاستحمام، أنا أتحدث عن الغسيل. اغسل ساقيك من فضلك".

بين أصابع القدم

نصحت الطبيبة بالاعتناء بغسل أصابع القدمين تحديدًا، قائلة: "أنت تريد التأكد من أنك تنقل أنواعًا مختلفة من العدوى، لذا تأكد من أنك تغسل أصابع قدميك وبقية جسمك عمدًا".

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