انتبه.. 11 علامة إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من فرط النوم

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يعد فرط النوم من المشكلات الصحية التي تصيب بعض الأشخاص وتسبب لهم مضاعفات عديدة مثل الصداع وانخفاض مستوى التركيز خاصة في العمل والدراسة.

وفرط النوم عبارة عن حالة صحية تجعل الأشخاص ينامون عددًا كبيرًا من الساعات ويحصلون على بعض الغفوات بالنهار ورغم ذلك يشعرون بالنعاس الشديد.





علامات وأعراض فرط النوم



ووفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك تشمل علامات وأعراض فرط النوم ما يلي:1 - نوبات مستمرة ومتكررة من النعاس الشديد خلال النهار.2 - النوم لفترة أطول من المتوسط (10 ساعات أو أكثر) وصعوبة البقاء مستيقظًا أثناء النهار.3 - صعوبة الاستيقاظ في الصباح أو بعد القيلولة أثناء النهار ويبدو أحيانًا مرتبكًا أو منفعلاً.4 - القيلولة أثناء النهار لا تؤدي إلى تحسين اليقظة. فهي غير منعشة وغير تصالحية.5 - القلق والتهيج.6 - انخفاض الطاقة.7 - من علامات فرط النوم السهر ليلاً والنوم كثيرًا حتى الظهيرة تقريبًا.8 - بطء التفكير، بطء الكلام، عدم القدرة على التركيز، مشاكل في الذاكرة.9 - الصداع من علامات فرط النوم .10 - فقدان الشهية.11 - الهلوسة من علامات فرط النوم.