انتبه.. نظام العمل "المتقلب" يؤثر على صحتك في الكبر

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توصلت دراسة حديثة إلى أن جدول العمل القاسي في مرحلة البلوغ يمكن أن يؤثر على صحة الشخص في منتصف العمر.





نوبات العمل غير المعتادة



ساعات العمل المتقلبة



واكتشف الباحثون أن الشباب الذين عملوا في نوبات خارج الجدول الزمني المعتاد من الساعة 9 إلى 5 كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن سوء النوم وأعراض الاكتئاب في الخمسينيات من العمر.وقال الباحث وين جوي هان، الأستاذ بجامعة نيويورك: "إن العمل الذي من المفترض أن يجلب الموارد لمساعدتنا في الحفاظ على حياة كريمة، أصبح الآن نقطة ضعف أمام حياة صحية".وخلال الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات من دراسة طويلة الأمد تتبعت صحة أكثر من 7 آلاف شخص بالولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود.وأظهرت النتائج التي نشرت نتائجها في مجلة "بلوس وان"، أنه في العشرينيات وحتى الأربعينيات من العمر، نادرًا ما يكون لدى الأشخاص جدول زمني مستقيم من الساعة 9 إلى 5.وقال هان في بيان صحفي للجامعة: "في الواقع، حوالي ثلاثة أرباع أنماط العمل التي لاحظناها لم تتوافق بشكل صارم مع العمل المستقر خلال ساعات النهار طوال سنوات عملنا. وهذا له تداعيات".وأوضح أن هذا النوع من ساعات العمل المتقلبة يرتبط بالنوم السيئ والتعب الجسدي والإرهاق العاطفي، وكلها يمكن أن تساهم في تدهور الصحة، وفق ما أوردت وكالة "يو بي آي".وأضاف هان: "كان الأشخاص الذين لديهم أنماط عمل تنطوي على أي درجة من التقلب والتباين أكثر عرضة للحصول على ساعات نوم أقل يوميًا، وانخفاض جودة النوم، وانخفاض الوظائف الجسدية والعقلية، واحتمال أكبر للإبلاغ عن سوء الحالة الصحية وأعراض الاكتئاب في سن الخمسين مقارنة بأولئك الذين لديهم أنماط عمل تنطوي على أي درجة من التقلب والتقلب مع جداول عمل قياسية مستقرة".وسجلت النتائج الأكثر إثارة للدهشة لدى 17 بالمئة من المشاركين في الدراسة الذين كان لديهم ساعات عمل مستقرة في العشرينيات من العمر، ولكنهم تحولوا بعد ذلك إلى أنماط عمل متقلبة في الثلاثينيات من العمر.وقال هان إن هذا يشير إلى أن الآثار الإيجابية والسلبية لجداول العمل على الصحة يمكن أن تتراكم على مدى الحياة.وأوضح أن ساعات العمل المتقلبة هي نتيجة لفرص العمل غير المستقرة المتاحة لكثير من الناس.