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انتبه قبل الخطر.. 5 علامات لا يعرفها الكثيرون حول ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول قد يسبب أضرارًا خطيرة
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يزيد ارتفاع مستويات الكوليسترول من احتمالية الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية الخطيرة. 

أولى علامات انسداد الشراييناضافة اعلان

وحدد الدكتور سمريتي ساراف، استشاري أمراض القلب في مستشفى ليستر ببريطانيا، أولى العلامات التي تكشف عن انسداد الشرايين بسبب المستويات المرتفعة من الكوليسترول.
وقال لصحيفة "إكسبريس": "إن أول أعراض ملحوظة لانسداد الشرايين بسبب الكوليسترول، أو ما يعرف باسم "تصلب الشرايين"، لا تظهر غالبًا إلا بعد حدوث انسداد كبير". 
وأضاف: "ومع ذلك، عندما تحدث الأعراض، فإنها يمكن أن تختلف تبعًا للشريان المصاب. على سبيل المثال، إذا كان الأمر يتعلق بالشريان التاجي، فقد تواجه أعراضًا مثل ألم في الصدر (الذبحة الصدرية) أو ضيق في التنفس، غالبًا أثناء النشاط البدني". 
وأردف: "إذا كان في الشرايين المؤدية إلى دماغك، فقد يؤدي إلى خدر مفاجئ أو ضعف في ذراعيك أو ساقيك، أو صعوبة في التحدث أو ثقل في الكلام، أو تدلي عضلات وجهك. هذه أعراض السكتة الدماغية وتتطلب عناية طبية فورية".

تراكم المادة الدهنية على الجدران الداخلية للشرايين

وأوضح الطبيب، أن المادة الدهنية تثير هذه العلامات من خلال تراكمها على الجدران الداخلية للشرايين.
وهنا يشكل الكولسترول مادة صلبة وسميكة تعرف باسم "البلاك"، ومما يثير القلق أن "تصلب الشرايين"، يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من مرحلة الطفولة. 
وقال الدكتور ساراف: "مع تراكم اللويحة، فإنها تضيق الشريان، مما يقلل من تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية. إذا انكسرت قطعة من هذه اللوحة، فيمكن أن تسبب جلطة دموية ، والتي يمكن أن تمنع تدفق الدم تمامًا. وهذا يمكن أن يؤدي إلى أزمة قلبية أو سكتة دماغية، اعتمادا على موقع الشريان المسدود".
لذلك، إذا لاحظت أيًا من العلامات التحذيرية التي حددها الطبيب، فمن الضروري طلب العناية الطبية الفورية، لأن "هذه أعراض خطيرة قد تشير إلى أزمة قلبية أو سكتة دماغية".

ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم 

ووفقًا للدكتور ساراف، فإن الأعراض الجسدية لارتفاع نسبة الكولسترول في الدم لا تظهر في كثير من الأحيان حتى تتطور الحالة مع مرور الوقت.
وقال: "في بعض الحالات، لا يدرك الناس أنهم يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم حتى يتعرضوا لأزمة قلبية أو سكتة دماغية، وهي أحداث صحية خطيرة يمكن أن تحدث عندما يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسداد في الشرايين التي تغذي القلب أو الدماغ".
وأضاف: "ولهذا السبب تعتبر اختبارات الدم المنتظمة مهمة جدًا. فهي الطريقة الأساسية للكشف عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في وقت مبكر، مما يسمح بالتدخل قبل أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة".

طريقة قياس الكوليسترول

ويمكن لاختبار الدم البسيط، قياس إجمالي الكوليسترول والكوليسترول "الضار" والكولسترول "الجيد".
وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا أن هذه هي الطريقة الوحيدة الموثوقة لتأكيد مستويات الكوليسترول.
وأضاف الدكتور ساراف: "من المستحسن أن يقوم البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا بفحص نسبة الكوليسترول لديهم كل خمس سنوات على الأقل. 
"ومع ذلك، إذا كان لديك تاريخ عائلي من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو عوامل الخطر الأخرى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فقد تحتاج إلى فحص مستويات الكوليسترول لديك بشكل متكرر".

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