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انتبه.. خطأ شائع يجعلك تتقدم في السن أسرع مما تتخيل!

الشيخوخة
النوم
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ينام كثير من الناس عدد ساعات أقل من الموصى به بسبب ضغوط الحياة العصرية والعمل والتواصل الاجتماعي، لكن هذا قد يسبب آثارًا مدمرة على الجسم، بما فيه تسريع عملية الشيخوخة.
وقال الدكتور نيل بولفين، طبيب الطب التجديدي من نيويورك، لشبكة (CNBC): "بناء على تجربتي، وجدت أن سوء نوعية النوم هو الخطأ الأول الذي سيجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع".
وأضاف: "في ظل حياتنا المتسارعة، غالبًا ما يتم التضحية بالنوم سواء كان ذلك عن طريق الاختيار أو الضرورة. تظهر الأدلة المتزايدة أن النوم الجيد هو المفتاح لحياة صحية".


عدد ساعات النوم المثالثة

وتابع: "عندما ننام، يشفي الجسم نفسه. يساعد النوم من سبع إلى ثماني ساعات في الليلة على تحسين صحة الخلايا والأنسجة والوظيفة الإدراكية والمناعة ومستويات الطاقة والتمثيل الغذائي".
وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، الأشخاص البالغين بالحصول على ما لا يقل عن سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.
ويحتاج المراهقون والأطفال والرضع إلى المزيد من النوم؛ لأنهم ما زالوا في طور النمو، حيث يحتاج الطفل حديث الولادة إلى ما بين 8 إلى 16 ساعة يوميًا.


النوم في مرحلة البلوغ

وقال الدكتور بولفين إن عدم النوم بشكل جيد في مرحلة البلوغ يمكن أن يتسبب في شيخوخة البشرة بشكل أسرع، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد.
والكولاجين والإيلاستين هما بروتينان يساعدان في الحفاظ على بشرة مشدودة وممتلئة مع التقدم في العمر. 
وتظهر الأبحاث المنشورة في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجريبية أن عدم الحصول على النوم يمكن أن يقلل من جودة وقوة كلا البروتينين، مما يؤدي إلى ظهور الخطوط والترهل.


قلة النوم تؤثر على الذاكرة


وأضاف الدكتور بولفين، إن عدم النوم يمكن أن يزيد أيضًا من خطر التدهور المعرفي وفقدان الذاكرة ومرض الزهايمر.
ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى إتلاف جهاز المناعة في الجسم، مما يضعف قدرتك على مقاومة المرض.


6 طرق للنوم بشكل أفضل


يوصي الدكتور بولفين بستة تغييرات بسيطة في نمط الحياة يمكنك إجراؤها لتحسين نوعية نومك:


روتين النوم


يساعد الاستيقاظ والذهاب إلى السرير في نفس الوقت كل يوم في الحفاظ على دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لجسمك.


-التعرض لشمس الصباح

يساعد ضوء الشمس الطبيعي في الصباح على ضبط إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، وهي الدورة التي تجعلنا نشعر باليقظة أو التعب.


الحد من الكافيين

يجب التوقف عن شرب الكافيين قبل ثماني ساعات من النوم.


تقليل وقت الشاشة

تبين أن النظر إلى الإضاءة الخلفية الزرقاء للأجهزة قبل النوم يعيق النوم.


التزم بالروتين

أنشطة الاسترخاء مثل قراءة كتاب أو أخذ حمام دافئ تؤدي إلى تهدئة الجسم. 


غرفة النوم

النوم على مرتبة وملاءات جيدة واستخدام قناع للعين يمكن أن يساعد على الشعور بالاسترخاء أثناء الليل.

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