انتبه.. انخفاض درجة حرارة المنزل يؤدي إلى أزمة قلبية مميتة

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مع انخفاض درجات الحرارة، قد يكون لذلك تأثير على الحالة الصحية إلى الحد أنه قد يؤدي إلى أزمة قلبية مميتة.

وقال الصيدلي إيان بود، إن العيش في منزل بارد يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة لمجموعة من الأمراض. اضافة اعلان

ويتأثر خصوصًا الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، بإبقاء درجة حرارة الغرف التي تقضي فيها معظم وقتك عند 18 درجة مئوية أو أعلى.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فقد يواجه الشخص مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض خلال فصل الشتاء، وتشمل:





. ارتفاع في ضغط الدم



. احتمالية الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية



. زيادة خطر انخفاض حرارة الجسم



. تفاقم حالة الربو



. ضعف الجهاز المناعي



. سوء الصحة النفسية



. الإصابة بالتهاب المفاصل



الحفاظ على تدفئة المنزل



لا تؤدي الأجواء الباردة داخل المنزل إلى ارتفاع معدل ضربات القلب فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم.وقال الصيدلي عباس كناني، إن درجات الحرارة الباردة تسبب ما "يُعرف هذا باسم "تضيق الأوعية".وأضاف: "وهذا يخلق المزيد من الضغط في بقية الدورة الدموية ويجب على القلب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم".وأشار إلى أن "هذه استجابة طبيعية، لكن الضغط الزائد قد يؤدي إلى أعراض قلبية للأشخاص الذين يعانون من حالة موجودة، خاصة أثناء ممارسة الرياضة".يميل كبار السن إلى الشعور بالبرد أكثر مع تقدمهم في السن، وهو ما يقول كناني إنه يرجع جزئيًا إلى تباطؤ معدل الأيض الطبيعي لديهم، وأيضًا لأن أجسامهم تنتج عددًا أقل من الأوعية الدموية.وأضاف: "وهذا يجعل من الصعب على الدم، وبالتالي الحرارة، الوصول إلى الأطراف مثل اليدين والقدمين، مما يجعلهم يشعرون بالبرودة. عندما نبدأ في الشعور بالبرد، يصبح دمنا أكثر كثافة، مما يمكن أن يسبب التجلط ويمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية".ونصح بالحفاظ على الجسم دافئَا في الشتاء "إذا كنت تعاني من مرض في القلب".يقول كناني: "يبدأ الجسم في فقدان الحرارة بشكل أسرع مما يتم إنتاجه عندما يتعرض لدرجات حرارة باردة، والتعرض لفترة طويلة سوف يستهلك في النهاية الطاقة المخزنة في الجسم".وأضاف: "قد يؤدي ذلك إلى انخفاض حرارة الجسم أو انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل غير طبيعي مما يؤثر على الدماغ، مما يجعل الشخص غير قادر على التفكير بوضوح أو التحرك بشكل جيد".وحذر من أن انخفاض حرارة الجسم "خطير بشكل خاص"، لأن الشخص قد لا يعلم بحدوثه ولن يتمكن من فعل أي شيء حياله.إذا كنت تعاني من الربو، فمن الممكن أن تتفاقم حالتك بسبب الطقس البارد.وأضاف كناني: "الهواء البارد جاف، مما يهيج الشعب الهوائية، ويمكن أيضًا أن يجعلك تنتج المزيد من المخاط، مما قد يجعل حالة الربو لديك أسوأ"."بالإضافة إلى ذلك، فإن المنزل الأكثر برودة يكون عرضة لتطور مشاكل الرطوبة والعفن مما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض خلال فصل الشتاء"، بحسب تحذيره.العيش في بيئة باردة يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالأمراض العامة مثل السعال ونزلات البرد.قال كناني: "أشارت بعض الدراسات إلى أن درجات الحرارة المنخفضة قد تؤثر على استجابتك المناعية. الأنف والممرات الهوائية مبطنان بالمخاط وهياكل صغيرة تشبه الشعر تسمى الأهداب والتي تعمل كحاجز عن طريق محاصرة الفيروسات التي تتنفسها وإخراجها من مجاريك الهوائية".وتابع: "يحتوي المخاط أيضًا على مواد مضادة للميكروبات تساعد على حمايتك من الأمراض. ومع ذلك، فإن استنشاق الهواء البارد والجاف خلال أشهر الشتاء يمكن أن يؤثر على المخاط والأهداب المبطنة للأنف والحلق، مما يجعلها أقل كفاءة.".لا يؤثر المنزل البارد على صحتك الجسدية فحسب، بل يمكن أن يؤثر على عقلك أيضًا.وفقًا لـ كناني، فإن دراسة حديثة وجدت أن العيش في منزل بارد يضاعف في الواقع خطر الإصابة باضطراب عقلي شديد بالنسبة لأولئك الذين لم يكن لديهم أي مرض عقلي سابق، ويتضاعف الخطر ثلاث مرات بالنسبة لأولئك الذين كانوا في السابق على حافة الاضطراب العقلي الشديد.حذر كناني من أنه "يكون جسمك أكثر حساسية للألم عندما يصبح الجو باردًا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل مثل الألم والتصلب وتلف المفاصل والتورم والتعب".وتابع: "بما أن جسمك يحافظ على الحرارة عن طريق الحد من تدفق الدم إلى الأطراف وضخ المزيد من الدم إلى الرئتين والقلب، فقد يؤدي ذلك إلى تصلب وألم في المفاصل".وعلى الرغم من أن البعض لايفضل اللجوء إلى المدفأة، إلا أن إيان قال إن "هناك بعض التدابير الفعالة من حيث التكلفة التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في الحفاظ على دفء منزلك دون أن تخرج فاتورة التدفئة عن نطاق السيطرة".وأضاف: "يمكن وضع صفائح عاكسة من رقائق الرادياتير في الجزء الخلفي من مشعاتك لإعادة توجيه الحرارة التي يتم إهدارها عادةً على جدران المنزل، مما يقلل من هدر الطاقة".وتابع: "يمكن أن تساعد أدوات استبعاد تيارات الهواء في إبعاد الطقس البارد عن منزلك، وبينما يمكنك شراء بعضها بسعر رخيص جدًا، يمكنك أيضًا تجربة صنع منتج خاص بك لتوفير بعض المال".بالإضافة إلى ذلك، ينصح بإبقاء المنزل مغلقًا قدر الإمكان، للحفاظ على هروب الدفء إلى الغرف الأقل استخدامًا في المنزل.