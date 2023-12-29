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انتبه.. الإكثار من الملح في الطعام يصيب بأمراض الكلى المزمنة

الملح
احذر الإكثار من الملح
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أظهرت دراسة، أن الأشخاص الذين عادة ما يضيفون رشة إضافية من الملح إلى وجباتهم يزيدون من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنةاضافة اعلان

الملح يزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة 

وخلص فريق من مركز أبحاث السمنة بجامعة تولين في نيو أورليانز بالولايات المتحدة في الدراسة التي نشرت في دورية "جاما نتوورك أوبن" إلى أن "إضافة الملح إلى الأطعمة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة لدى عامة السكان".
ونشر الفريق نفسه بقيادة الدكتور لو تشي مؤخرًا دراسات تظهر أن إضافة الملح إلى الوجبات يزيد من احتمالات إصابة الأشخاص بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني ويقصر متوسط العمر.

العلاقة بين ملح الطعام وأمراض الكلى

مع ذلك، أشار الباحثون إلى أن الروابط بين ملح الطعام واحتمالات الإصابة بأمراض الكلى لم يتم بحثها بشكل جيد.
ولمعالجة ذلك، قاموا بتحليل بيانات أكثر من 465 ألف شخص، متوسط أعمارهم 56 عامًا، لم يكن لديهم أمراض الكلى، في قاعدة بيانات البنك الحيوي ببريطانيا.
 وتتبع الباحثون، صحة المشاركين ونمط حياتهم من عام 2006 إلى عام 2023، وسجلوا إصابة أكثر من 22 ألف حالة من أمراض الكلى بين المشاركين.
وبالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يضيفوا الملح مطلقًا أو نادرًا ما يضيفون الملح إلى طعامهم، فإن الأشخاص الذين فعلوا ذلك كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الكلى. ويزداد الخطر مع تكرار استخدام ملح الطعام.
ومقارنة بمن لم يستخدموه مطلقًا، فإن الأشخاص الذين قالوا إنهم أضافوا ملحًا إضافيًا "أحيانًا" كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى بنسبة 4 في المئة؛ أوولئك الذين يضيفون الملح "عادة" لديهم خطر أعلى بنسبة 7 في المئة، وسجل أولئك الذين يضيفون الملح "دائمًا" شهدوا زيادة في خطر الإصابة بنسبة 11 في المئة، وفقًا لوكالة "يو بي آي".

عوامل نمط الحياة

وجاءت تقديرات المخاطر بعد أن أخذ فريق البحث في الاعتبار عوامل نمط الحياة التي غالبًا ما تصاحب تناول كميات كبيرة من الملح - زيادة الوزن / السمنة، والتدخين، وعدم ممارسة الرياضة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم وقضايا أخرى.
وأشار الباحثون إلى أن هناك العديد من المشكلات الفسيولوجية التي تربط تناول كميات كبيرة من الصوديوم وضعف وظائف الكلى، بما في ذلك التغيرات الهرمونية و"زيادة الإجهاد التأكسدي" على الأعضاء التوأم.
ووفقا للباحثين، فإن النتائج التي توصلوا إليها "تدعم الحد من إضافة الملح إلى الأطعمة كإستراتيجية تدخل محتملة للوقاية من أمراض الكلى المزمنة".

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