النوم لفترة أطول خلال يوم الإجازة يحميك من الأزمات القلبية

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أظهرت دراسة، أن النوم للفترة أطول خلال عطلة نهاية الأسبوع يؤدي إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وبالتالي يحمي من الأزمات القلبية. اضافة اعلان

واستندت النتايج إلى تحليل أجراه باحثون من جامعة نانجينج الطبية في الصين لبيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية بالولايات المتحدة، الذي جمع معلومات من 3400 بالغ أمريكي تتراوح أعمارهم بين 20 عامًا وما فوق بين عامي 2017 و2018.

جمع الاستطلاع معلومات حول مدة نوم المشاركين في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، وكذلك ما إذا كانوا يعانون من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم و/أو مرض السكري.





النوم لمدة ساعة إضافية خلال يوم العطلة



النوم أقل من ست ساعات في الليلة



إيقاعات الجسم البيولوجية



الافتقار المستمر إلى النوم



وتبين أن الأشخاص الذين ناموا لمدة ساعة إضافية على الأقل في عطلات نهاية الأسبوع مقارنة بأيام الأسبوع الأخرى لديهم معدلات أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية - وخاصة السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية والذبحة الصدرية (ألم في الصدر بسبب انخفاض تدفق الدم) مقارنة بالذين لم يحصلوا على تلك الساعة الإضافية.وقال الدكتور مارك سيجل، أستاذ الطب السريري في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك": "النوم أقل من ست ساعات في الليلة يزيد من خطر إطلاق هرمون التوتر وزيادة الأزمات القلبية والسكتات الدماغية".وأضاف سيجل - الذي لم يشارك في الدراسة - لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "وجدت الدراسة أنه يمكنك تعويض نقص النوم خلال الأسبوع وإعادة ضبطه بأكثر من ساعتين إضافيتين في عطلة نهاية الأسبوع، مما يعيد خطر الإصابة بأمراض القلب إلى خط الأساس".وتابع: "على الرغم من أن هذا أمر قائم على الملاحظة وليس دليلاً، أعتقد أن هذه النتيجة حقيقية، لأن المزيد من النوم يخفض عملية التمثيل الغذائي لديك إلى مستوى أدنى حيث تكون المخاطر أقل".وقالت الدكتورة بيكوان لوه، خبيرة النوم في سان فرانسيسكو والرئيسة التنفيذية لشركة تنتج قناع نوم ذكي لتعزيز إيقاعات الساعة البيولوجية الصحية: "في الظروف العادية، عندما لا تكون محرومًا من النوم، يساعد جدول النوم المتسق في الحفاظ على إيقاعات الجسم البيولوجية، ويدعم نومًا عالي الجودة، وطاقة أفضل وصحة القلب والأوعية الدموية".وأضافت: "ولهذا السبب يوصي خبراء النوم بعدم النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع".مع ذلك، أشارت إلى أن الافتقار المستمر إلى النوم الكافي يمكن أن يسبب التعب المزمن وزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.وقالت: "في هذه الحالة، يعد تعويض النوم في عطلة نهاية الأسبوع أكثر فائدة لصحتك".وأضافت لوه: "من المهم أن نلاحظ أن سداد ديون النوم لا يعكس بشكل كامل آثار الحرمان المزمن من النوم".وتوصي جمعية أبحاث النوم والأكاديمية الأمريكية لطب النوم بسبع ساعات من النوم على الأقل في الليلة للبالغين.ويرتبط قلة النوم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم وأمراض وحالات أخرى، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.