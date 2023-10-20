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النوم لأقل من 5 ساعات يعرضك لخطر الإصابة بالاكتئاب

اخطاء النوم
قلة النوم تؤثر على الحالة النفسية للفرد
أ أ
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توصلت دراسة أجراها باحثون من جامعة كوليدج لندن إلى أن النوم بانتظام لمدة أقل من خمس ساعات في الليلة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.اضافة اعلان
ويعتقد خبراء أن النوم السيئ هو أحد أعراض ضعف الصحة العقلية، لكنهم يقولون إن العكس صحيح أيضًا.
وقالت المؤلفة الرئيسة أوديسا هاميلتون: "لدينا سيناريو الدجاجة أو البيضة بين مدة النوم دون المستوى الأمثل والاكتئاب. إنه يحدث في كثير من الأحيان معًا، ولكن ما الذي يأتي أولاً لم يتم حله إلى حد كبير".
وأضافت: "باستخدام القابلية الوراثية للمرض، قررنا أن النوم من المحتمل أن يسبق أعراض الاكتئاب، وليس العكس".

المتغيرات الجينية

واستخدم الباحثون، بيانات وراثية وصحية من 7146 شخصًا في إنجلترا، وحددوا المتغيرات الجينية التي توضح ما إذا كان المشاركون عرضة للاكتئاب أو النوم القصير.
واستند التحليل إلى السمات الوراثية للأشخاص، بدلاً من المدة التي ينامونها فعليًا كل ليلة. 
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لقضاء أقل من خمس ساعات كانوا أكثر عرضة بنسبة 2.5 مرة للإصابة بأعراض الاكتئاب خلال السنوات الأربع إلى الـ 12 التالية.  
وفي حين يحتاج الأشخاص البالغون إلى ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم، ينصح الأطفال بما بين تسع إلى 13 ساعة، كما توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.

النوم لفترة طويلة والشعور بالاكتئاب 

ووجدت الدراسة التي نشرت في دورية "الطب النفسي الانتقالي"، صلة بين النوم لفترة طويلة والشعور بالاكتئاب .
وكان الأشخاص الذين ينامون أكثر من تسع ساعات أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمقدار 1.5 مرة من أولئك الذين يحصلون على سبع ساعات من النوم.
وحصل المشاركون في الدراسة - الذين بلغ متوسط أعمارهم 65 عامًا - على حوالي سبع ساعات من النوم في الليلة. 
وكان حوالي 10% ينامون لمدة أقل من خمس ساعات كل ليلة في بداية الدراسة، وارتفعت النسبة إلى 15% بحلول النهاية.
فيما ارتفعت نسبة الذين يعانون من الاكتئاب من 8.75 إلى 11.5 في المائة.

قلة النوم والاكتئاب يزدادان مع تقدم العمر

وقال البروفيسور أندرو ستيبتو: "إن قلة النوم والاكتئاب يزدادان مع تقدم العمر، ومع شيخوخة السكان في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة متزايدة لفهم العلاقة بين الاكتئاب وقلة النوم بشكل أفضل".
وأظهرت الدراسات السابقة، أن مدة النوم والاكتئاب ينتقلان جزئيًا من جيل إلى جيل.
ويُقترح أن يكون الاكتئاب موروثًا بنسبة 35% تقريبًا، بينما تمثل الجينات 40% من التباين في مدة النوم.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت تشعر بالاكتئاب؟


يمكن أن تختلف أعراض الاكتئاب من شخص لآخر، وفقًا لمؤسسة الصحة العقلية الخيرية، وكذلك مدى شدتها ومدة استمرارها.
قد يشعر الشخص المصاب بالاكتئاب:
-الانزعاج والبكاء 
-الاضطراب وسرعة الانفعال
-الشعور بأنه لا قيمة له
- منعزل وغير قادر على التواصل مع الآخرين
-عدم العثور على أي متعة في الحياة أو الأشياء التي تستمتع بها عادةً
-غاضب أو محبط بسبب أشياء بسيطة
-الشعور بعدم الواقعية
-انعدام الثقة ثقة بالنفس أو احترام الذات
-الشعور باليأس 
-الشعور بالتعب طوال الوقت
الشعور بهذه الطريقة يمكن أن يجعلك تبدأ في التصرف بشكل مختلف أو الانسحاب من الأشياء التي عادة ما تجلب لك المتعة.
يمكن في تلك الحالة:
-تجنب المناسبات الاجتماعية والأنشطة التي تستمتع بها عادة
- وجود أفكار انتحارية وإيذاء النفس
-صعوبة في التحدث أو التفكير بوضوح أو اتخاذ القرارات
-فقدان الاهتمام بالجنس
- صعوبة في التذكر أو التركيز على الأشياء
-تناول المزيد من التبغ أو الكحول أو المخدرات الأخرى أكثر من المعتاد
-صعوبة في النوم، أو النوم كثيرًا
-فقدان الشهية وفقدان الوزن، أو تناول الطعام أكثر من المعتاد وزيادة الوزن
- الآلام والأوجاع الجسدية دون سبب جسدي واضح
-الشعور بالقلق والغضب

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