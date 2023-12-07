النوبة القلبية.. نصائح مهمة لإنقاذ المصاب في أسرع وقت ممكن

أ أ



يؤكد الأطباء أهمية إجراء الإسعافات الأولية الضرورية في حالة إصابة أي شخص بنوبة قلبة وفي أسرع وقت ممكن.

ووفقا لموقع " healthsite"، فإن أول خطوة في إنقاذ مريض النوبة القلبية هي التعرف على العلامات والأعراض الخاصة بالنوبة القلبية. اضافة اعلان





أعراض النوبة القلبية



إجراءات فورية لإنقاذ مريض النوبة القلبية



نصائح للوقاية من النوبة القلبية



وتشمل هذه الأعراض في الغالب الشعور بألم في الصدر وألم ووخز في الذراعين أو كليهما أو ألم في المعدة أو الرقبة أو الظهر وضيق في التنفس والغثيان والدوار، لذا من المهم ملاحظة أن الأعراض يمكن أن تختلف، وقد لا يعاني الجميع من نفس العلامات.- البقاء في حالة هدوءأثناء انتظار وصول خدمات الطوارئ، من الضروري أن تظل هادئًا قدر الإمكان، فيمكن أن يؤدي الذعر إلى تفاقم الموقف.ويساعد السلوك الهادئ في طمأنة الشخص الذي يعاني من الأزمة القلبية، والتقليل من أي مخاطر وتطورات صحيةإجراء الإنعاش القلبي الرئويإذا أصبح الشخص لا يتنفس بشكل طبيعي، فيجب البدء بالإنعاش القلبي الرئوي، ابدأ بوضع راحة يديك على منتصف صدر الشخص، وضع اليد الأخرى في الأعلى وشبك الأصابع، قم بإجراء الضغطات على الصدر بالضغط بقوة وبسرعة.- المساعدة في تناول الأدويةإذا كان هناك دواء مخصص للشخص يجب إعطاؤه له سريعاً، حيث تساعد الأدوية على استرخاء الشرايين التاجية وتحسين تدفق الدم إلى القلب.يجب اتباع أسلوب حياة صحي للقلب يتضمن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن، وتجنب التدخين، والخضوع للفحوصات الصحية المنتظمة، ومراقبة عوامل الخطر، مثل ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.