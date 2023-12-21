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النمر: 3 أرقام لا تتجاهلها أبدًا من أجل صحتك

علاج الضغط
ضغط الدم
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حث الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب على مراقبة ثلاثة أرقام قد يترتب على حدوث تغير فيها مشاكل صحية.
وقال النمر عبر حسابه في منصة "إكس": "ثلاثة أرقام ليس لك عُذْرٌ  بجهلها أبداً حتى ولو كنت سليمًا:اضافة اعلان
١.ضغطك: الطبيعي تحت ١٣٠/ ٨٠
٢.كلسترولك الضار:الطبيعي تحت ١١٥
٣.السكري:الطبيعي تحت ١٠٠".


وحول ما إذا كانت هذه الأرقام تنطبق على كل الأعمار؟، أجاب النمر بأنها تقتصر فقط على البالغين.
وأشار في رده على أحد المتابعين إلى أن الجينات الوراثية قد تسبب خللاً في هذه المعدلات الطبيعية.

قياس ضغط الدم

ووفقًا لوزارة الصحة، فإن قياس ضغط الدم يبدأ من عمر 18 عامًا فما فوق، ويظهر رقم الضغط الانقباضي في الأعلى والانبساطي في الأسفل، بحيث يكون طبيعيًا عند (أقل من 120- أقل من 80).
وما قبل المرضي عند ما بين (120- 89) و(139- 80)، ومرتفعًا عند ما بين (140- 90) و(159- 99)، وشديد الارتفاع عند (أكثر من 160- أكثر من 100).

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