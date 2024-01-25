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النمر: هذه الوجبة لا تصلح لفطور شخص يعاني من الأمراض

اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء
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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من خطر تناول اللحوم في وجبة الإفطار وبخاصة من يعانون من أمراض القلب. اضافة اعلان
وشارك النمر، عبر حسابه في منصة "إكس"، صورة لوجبة من اللحوم، وعلق عليها، قائلاً: "هذه الوجبة لا تصلح لفطور مريض مدخن ويعاني السمنة مع أمراض قلب وسكري وكوليسترول".


أضرار اللحوم الحمراء

ووفقًا لخبراء التغذية، يرتبط الاستهلاك المنتظم للحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وكلاهما قد يؤدي إلى أمراض القلب.
ويزيد أيضًا من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، كما وجدت بعض الدراسات أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وقد يقلل من عمر الشخص.
وحذر الخبراء من أن طريقة تحضير اللحوم تلعب دورًا في الإصابة بالأمراض، فإذا اخترت شوي وحرق اللحم، فقد يتسبب ذلك في احتواء اللحوم على مواد مسرطنة ضارة، والتي تم ربطها أيضًا بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.

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