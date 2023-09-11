النمر: هذا ما يحدث للدماغ عند توقف القلب نهائيًا بدون إنعاش

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كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب عما يحدث للدماغ في حال توقف القلب عن العمل.

وقال النمر عبر حسابه في منصة "إكس": "توقف القلب نهائيًا بدون إنعاش لمدة ٦ دقائق يتلف الدماغ...". اضافة اعلان

وأضاف: "أما توقف القلب مع بدء الإنعاش القلبي الرئوي فورًا فإنه اذا تجاوز ١٥ دقيقة تزداد احتمالية تلف الدماغ (ولو جزئيًا) طرديًا مع مرور الوقت".



توقف القلب نهائياً بدون إنعاش لمدة ٦ دقائق يتلف الدماغ...أما توقف القلب مع بدء الإنعاش القلبي الرئوي فوراً فإنه اذا تجاوز ١٥ دقيقة تزداد احتمالية تلف الدماغ (ولو جزئياً) طردياً مع مرور الوقت. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) September 11, 2023

ويحدث توقف القلب المفاجئ نتيجة اضطراب في نظم القلب. ويؤدي أيضًا إلى توقف التنفس، ويسبب فقدان وعي المصاب به. ويمكن أن يؤدي توقف القلب المفاجئ إلى الوفاة دون تلقي العلاج فورًا، وفق موقع "مايو كلينك" الطبي.





علاجات توقف القلب المفاجئ



ومن العلاجات الطارئة لتوقف القلب المفاجئ الإنعاش القلبي الرئوي وتوجيه صدمات للقلب بجهاز يُسمى مزيل الرجفان الخارجي الآلي. ويمكن إنقاذ المريض إذا قُدِّمت له الرعاية الطبية السريعة والمناسبة.ويختلف توقف القلب المفاجئ عن الأزمة القلبية، فالأخيرة تحدث عند توقف تدفق الدم إلى أحد أجزاء القلب. أما توقف القلب المفاجئ فلا يحدث بسبب الانسداد. لكن قد تسبب الأزمة القلبية تغيرًا في النشاط الكهربي للقلب، ما يؤدي بدوره إلى توقف القلب المفاجئ.





الأعراض



تكون أعراض توقف القلب المفاجئ فورية وشديدة، وتتضمن ما يأتي:الانهيار المفاجئ.توقف النبض.توقف التنفس.فقدان الوعي.وفي بعض الأحيان، تظهر أعراض أخرى قبل توقف القلب المفاجئ. وقد يتضمن ذلك ما يأتي:الشعور بالانزعاج في منطقة الصدر.ضيق النفس.الضعف.سرعة النبض أو الرفرفة أو الخفقان الشديد بالقلب.لكن عادةً يحدث توقف القلب المفاجئ من دون سابق إنذار.