النمر: نزول الوزن السريع جدًا يؤدي إلى مضاعفات صحية كثيرة

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من المضاعفات الصحية لنزول الوزن السريع خلال وقت قصير.
وكتب النمر محذرًا عبر حسابه في منصة "إكس": "نزول الوزن السريع جدًا (٢٢ كجم في شهرين!!) بالحمية فقط (الامتناع عن الطعام) يؤدي الى مضاعفات صحية كثيرة منها:
١.ضعف العضلات وضمورها.
٢.حصى المرارة.
٣.اختلال أملاح الدم البوتاسيوم والمغنيسيوم مما يسبب اختلال نبضات القلب وفي بعض الحالات الشديدة الوفاة".
وتابع: "لذلك لابد من مراجعة أقرب ممارس صحي والاتفاق على برنامج مناسب لنزول الوزن".
تحذير:— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) December 17, 2023
نزول الوزن السريع جداً (٢٢ كجم في شهرين!!) بالحمية فقط(الامتناع عن الطعام) يؤدي الى مضاعفات صحية كثيرة منها:
١.ضعف العضلات وضمورها
٢.حصى المرارة
٣.اختلال أملاح الدم البوتاسيوم والمغنيسيوم مما يسبب اختلال نبضات القلب وفي بعض الحالات الشديدة الوفاة.
لذلك لابد من مراجعة…
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