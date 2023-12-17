النمر: نزول الوزن السريع جدًا يؤدي إلى مضاعفات صحية كثيرة

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من المضاعفات الصحية لنزول الوزن السريع خلال وقت قصير.

وكتب النمر محذرًا عبر حسابه في منصة "إكس": "نزول الوزن السريع جدًا (٢٢ كجم في شهرين!!) بالحمية فقط (الامتناع عن الطعام) يؤدي الى مضاعفات صحية كثيرة منها: اضافة اعلان

١.ضعف العضلات وضمورها.

٢.حصى المرارة.

٣.اختلال أملاح الدم البوتاسيوم والمغنيسيوم مما يسبب اختلال نبضات القلب وفي بعض الحالات الشديدة الوفاة".

وتابع: "لذلك لابد من مراجعة أقرب ممارس صحي والاتفاق على برنامج مناسب لنزول الوزن".



تحذير:



نزول الوزن السريع جداً (٢٢ كجم في شهرين!!) بالحمية فقط(الامتناع عن الطعام) يؤدي الى مضاعفات صحية كثيرة منها:

١.ضعف العضلات وضمورها

٢.حصى المرارة

٣.اختلال أملاح الدم البوتاسيوم والمغنيسيوم مما يسبب اختلال نبضات القلب وفي بعض الحالات الشديدة الوفاة.

لذلك لابد من مراجعة… — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) December 17, 2023

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