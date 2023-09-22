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صحيفة تواصل الالكترونية

النمر: ازدياد جشع تجار عمل الفحوصات الطبية (فيديو)

الدكتور خالد النمر
خالد النمر
أ أ
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انتقد الدكتور خالد النمر: ما سماها بـ"العملية التسويقية البحتة" المتمثلة قي الفحوصات الطبية التي تطلب معامل التحاليل إجراءها، معتبرًا أن الهدف منها "ربح التاجر لا أكثر ولا أقل". اضافة اعلان

باقات التحاليل المختلفة

وقال في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية"، إن معامل التحاليل تتحدث عن أنواع باقات التحاليل المختلفة، مثل:
-الباقة الذهبية. 
-الباقة البلاتينية.
-الباقة الفضية.

أنواع الفحوصات 

وأوضح أن الفحوصات تشمل على سبيل المثال: الهيموجلوبين، الكبد، الكوليسترول، الكلى. مشيرًا إلى أنهم يدعون بأنه إذا تم تجاوز الفحوصات بنجاح فهذا معناه أن "صحتك ممتازة، وهذا غير صحيح".
وأرجع ذلك إلى أنه يمكن أن يعاني الشخص من سرطان القولون، على الرغم من أن كل فحوصاته جيدة، أو قد يعاني من ضعف شديد في القلب على الرغم من أن فحوصاته كلها سليمة.

كيف يجري الشخص الفحوصات؟

نصح النمر بالذهاب إلى الطبيب، لأنه مدرب على التعرف على الفحوصات المناسبة لهذا الشخص  اعتمادًا على عمره، لأن هناك فحوصات تجرى للشخص في عمر 22 عامًا فما فوق، و35 عامًا فما فوق، و40 فما فوق، و60 سنة فما فوق.
وقال إن "هذه الفحوصات لا يحددها فقط العمر، بل يحددها التاريخ المرضي، ما هي الأمراض التي تعاني منها؟ وما هي العلاجات التي أخذها؟ وهل تعاني من نقص الوزن؟ ومن ثم يخضع للفحص السريري، وبعدها يحدد الفحوصات التي يحتاجها المريض".


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