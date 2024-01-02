النقل: تطبيق "نقاط قياس الخدمة" على نشاط سيارات الأجرة

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات، الذي يهدف إلى قياس مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من المنشآت المرخصة. اضافة اعلان

ويسهم تطبيق نقاط قياس الخدمة في نشاط تأجير السيارات، في متابعتها وتطويرها بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية.





معايير نقاط قياس الخدمة في تأجير السيارات



لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام



مميزات خدمة نقاط القياس لتأجير السيارات



وأشارت الهيئة إلى أن نقاط قياس الخدمة ترتكز على أربعة معايير متنوعة يجب على منشآت تأجير السيارات التقيد بها وهي (المنشأة، والمركبات، والمستفيد، والمخالفات).ونوهت إلى أنه سيتم تطبيق اعتباراً من 1 /1/ 2024م؛ بهدف تطوير آلية تصنيف المنشآت في نشاط تأجير السيارات.يذكر أن المعايير ستشمل الانتشار الجغرافي في كل منطقة من مناطق المملكة بتوفر فرع للمنشأة وموقع إلكتروني عالمي فعال يتاح من خلاله عمليات التأجير واستلام وتسليم المركبة.ويلزم المنشأة بتوفير وسائل دفع إلكترونية متنوعة "للتطبيقات والمواقع الإلكترونية"، كما يشترط على المركبات تنوع فئات وحداثة الأسطول.بالإضافة إلى وجود تأمين شامل ساري المفعول، تسهم هذه المعايير في كسب رضا المستفيدين، على أن يتم تصنيف المنشآت اعتباراً من تاريخ 1 /1/ 2025.وتحرص الهيئة على تهيئة السبل والوسائل لتطوير نشاط تأجير السيارات، وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.