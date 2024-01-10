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النظام الغذائي "السيئ "يزيد من خطر إصابة الأطفال بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية

الوجبات السريعة
الوجبات السريعة من بين الأغذية السيئة
أ أ
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حذرت دراسة من أن الأطفال الذين يعيشون على الوجبات السريعة يواجهون خطر الإصابة بتصلب الشرايين في سن 17 عامًا. 
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شيخوخة القلب

ووفقًا للخبراء، فإن تناول كميات كبيرة من الدهون والسكر يؤدي إلى شيخوخة القلب بشكل أسرع، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والأزمات القلبية حتى قبل أن يغادر الأطفال المدرسة.
وقالت مؤلفة الدراسة، الدكتورة جينيفيف باكلاند، من جامعة بريستول: "هذا يوضح أهمية تطوير عادات غذائية متوازنة منذ الطفولة". 
وأضافت: "يعد تصلب الشرايين علامة مهمة على تلف الأوعية الدموية مع احتمال حدوث تأثيرات طويلة الأمد"، وفقًا لصحيفة "ذا صن".
وتحمل الشرايين الدم من القلب إلى جميع أنحاء الجسم، لكن مع تقدم العمر تصبح أكثر صلابة، حيث لا تستطيع حمل القدر نفسه من الدم دفعة واحدة، مما يجبر القلب على النبض بشكل أكثر تكرارًا ويزيد من ضغط الدم .
ويؤدي الإكثار من تناول الدهون والتدخين والإصابة بمرض السكري إلى تسريع العملية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة.

نظام غذائي غني بالدهون والسكر

وفحص الباحثون، حوالي 4 آلاف و700 نظام غذائي للأطفال في سن السابعة والعاشرة والثالثة عشرة، وقياس شرايينهم في سن 17 و24 عامًا.
والأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالسعرات الحرارية والدهون والسكر، ومنخفض الألياف، لديهم شرايين أكثر تصلبًا في سن 17 عامًا مقارنة بنظرائهم الذين يتناولون نظامًا غذائيًا صحيًا.

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