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الموز على رأس القائمة.. أفضل 5 نصائح للنوم الجيد

الموز
الموز
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في حين أن الفاكهة عادة ما تكون محظورة في العشاء بفضل محتواها العالي من الفركتوز، فقد يكون هناك استثناء لهذه القاعدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنوم. اضافة اعلان

تناول الفاكهة قبل النوم

ويمكن أن يكون تناول الفاكهة قبل النوم هو المفتاح لنوم جيد ليلاً، وفقًا لجمعية النوم الخيرية ببريطانيا.
وفيما يلي أفضل خمس نصائح لنوم أفضل في عام 2024:
وأوضحت أن الأطعمة الشعبية يمكن أن تساعدك على النوم بفضل محتواها من المغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يساعد على استرخاء العضلات.
ومع ذلك، فإن البوتاسيوم والمغنيسيوم ليسا الحيل الوحيدة للنوم التي تحتويها قشر الموز. 
يحتوي الموز أيضًا على حمض أميني يسمى التربتوفان، مما يساعد على تحفيز إنتاج الهرمونات المهدئة للدماغ. 

الفاكهة وإنتاج الميلاتونين

علاوة على ذلك، أوضحت المؤسسة الخيرية أن الفاكهة تشجع أيضًا على إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يفرز بشكل طبيعي في الجسم ويلعب دورًا كبيرًا في مدى جودة نومك.
وتعتبر أمثال العنب والكرز والفراولة من أفضل مصادر الميلاتونين بين الفواكه، وفقا لبحث نشر حول مضادات الأكسدة في الصحة والمرض.
ولكن إذا كنت لا ترغب في تناول الفاكهة على العشاء، فإن الموز ليس الطعام الوحيد الذي يمكنه إنجاز المهمة. 

اللوز والأسماك والحبوب الكاملة والشوفان

توصي مؤسسة النوم الخيرية أيضًا باللوز والأسماك والحبوب الكاملة وكيك الشوفان مع الجبن لمساعدتك على النوم. 
وأضافت أيضًا أن المارميت يحتوي على مواد طبيعية يمكن أن تساعد في تعزيز النوم.

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات

وتحذر المؤسسة الخيرية من أن تناول وجبة كبيرة قبل موعدها مباشرة يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة وعسر الهضم. وأحد أسوأ خيارات العشاء للنوم هو الطعام الحار.
ومع ذلك، فإن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل المكرونة والأرز يمكن أن تزيد من إنتاج الأحماض وتبقيك مستيقظًا لفترة أطول أيضًا. 
كما أن الاستمتاع بكمية كبيرة من الشوكولاتة قبل النوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة كمية الكافيين، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".
وقالت ليزا أرتيس، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية النوم الخبيرية، لشبكة "سكاي نيوز": "النوم مهم للغاية لعيش حياة أكثر صحة وسعادة، ونريد من الجميع أن يشاركوا هذا الشعور ويفهموا أهمية النوم كجزء من نمط حياة متوازن وصحي".
وأضافت: "إن بناء روتين نوم جيد والالتزام به سيساعد على زيادة الإيجابية وتقليل مستويات التوتر، مما يعني أنه يمكن للناس أن يبدأوا العام الجديد وهم يشعرون بالانتعاش".

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