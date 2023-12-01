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"المواصفات": المنظفات تحمل خطورة عالية.. وهذه الطريقة الصحيحة لاستخدامها

هيئة المواصفات
هيئة المواصفات والمقاييس السعودية
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أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على أن المنظفات المنزلية تحمل خطورة عالية إذا لم تُستخدم بالطريقة الصحيحة.اضافة اعلان

إرشادات وتعليمات استخدام المنظفات

وقالت الهيئة على صفحتها الرسمية في "إكس" إن هناك العديد من الإرشادات والتعليمات للاستخدام الصحيح للمنظفات لتجنب آثارها الضارة.
وأشارت على أنه من الطبيعي في كل بيت استخدام المنظفات، لكن تتمثل الخطورة الشديدة في خلط أنواع منها مع بعضها، بحجة التنظيف أكثر، فكيف تختار أنواع المنظفات وكيف تستخدمها.

الحصول على علامة الجودة السعودية

وقالت الهيئة إن أول خطوة صحيحة أن يكون المنتج حاصلاً على علامة الجودة السعودية لأنها تحميك من المنتجات الرديئة.
والخطوة الثانية عليك أن تتأكد أن العبوة محكمة الإغلاق وبعيدة تمامًا عن متناول الأطفال، والخطوة الثالثة لابد ان تعلم ان لكل منظف اختصاص.

عدم استخدام منظفات الملابس للأرضيات

ونوهت إلى أهمية عدم استخدام منظفات الملابس لتنظيف الأرضيات، والعكس صحيح تمامًا، ولا تستمع لخلطة هذا أو ذاك لأن خلط المنظفات خطير جدًا.
وأشارت إلى أن خلط المنظفات يكون أكثر خطورة إذا تم في مكان مغلق، بسبب تفاعل المواد الكيميائية التي تنتج غازات سامة تسبب المضاعفات والحروب والانفجارات.

مسح الباركود على تطبيق "تأكد"

ونصحت هيئة المواصفات السعودية المستخدم بأنه لكي يتأكد من جودة المنتجات لابد من مسح الباركود الخاص بها عبر تطبيق "تأكد".

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