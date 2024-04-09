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الملك سعود الطبية: تأثير البخور السلبي يشابه التدخين!

البخور
بخور
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حذرت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول التعرض المستمر لدخان البخور له التأثير السلبي نفسه الذي يسببه تدخين التبغ.

البخور والدخون من المعطرات المتوارثة:

وأوضحت المدينة أن البخور والدخون من المعطرات المتوارثة التي تستخدمها كثير من الأسر خلال أيام العيد لتعطير الجو واستقبال الزوار، ويسبب أزمات صدرية خصوصًا لمرضى الربو وحساسية الصدر.

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ونوهت إلى أن البخور قد يسبب ضررًا للأطفال الذين تظهر لديهم بوادر حساسية صدرية أو قابلية لحدوث مشكلات في التنفس، إذ يؤثر سلباً في قدرة الطفل على استنشاق الهواء النظيف الخالي من الرائحة ما ينعكس على تنفسه ويسبب صعوبة فيه.
وأكدت بأن استنشاق دخان البخور يقلل نسبة الأكسجين التي تصل إلى الدماغ مما يصيب بنوبات الصداع والشقيقة ويهدد صحة الأسرة.

وأشارت إلى أن حرق البخور والدخون في المنازل يتسبب في تلوث الهواء بمواد سامة يمكن أن تسبب مشكلات صحية في الرئتين والتهاب الشعب الهوائية وقد تصل الأضرار إلى الإصابة بالربو.

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