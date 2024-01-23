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الملفوف يحمي من السرطان.. أي الأنواع أكثر فائدة؟

البروكلي
البروكلي
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تشتهر الخضروات بفوائدها الغذائية والصحية، ومن بينها الملفوف بجميع أنواعه التي تحمي من خطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لخبيرة تغذية.اضافة اعلان

الملفوف الأبيض 

وقالت الدكتورة ألكسندرا رازارينوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، لراديو "سبوتنيك": "يعتبر الملفوف الأبيض مصدرًا لفيتامينات سي وك، بالإضافة إلى الألياف الغذائية المفيدة لعملية الهضم". 
وأضافت: "كما أن الملفوف الأحمر والقرنبيط وكرنب بروكسل غني بالبوتاسيوم وحمض الفوليك، وتحتوي أيضا على الأنثوسيانين، الذي له خصائص قوية مضادة للأكسدة"، بحسب موقع "روسيا اليوم". 

فوائد البروكلي 

وتابعت خبيرة التغذية: "ويحتوي البروكلي على أوجه تشابه كثيرة مع أنواع الملفوف الأخرى، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكثير من الكالسيوم وفيتامين إيه. ومن المستحيل تحديد نوع الملفوف الأكثر فائدة بوضوح".
ووفقًا لها، فإن تناول أي نوع من أنواع الملفوف يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويعزز منظومة المناعة ويحسن عملية الهضم ويعزز صحة الجلد.
واستدركت: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للملفوف تأثير مضاد للالتهابات ويساعد في الوقاية من السرطان. لأنه يحتوي على الغلوكوسينولات، وعند تقطيع الملفوف أو مضغه تتكون مادة السلفورافان النشطة بيولوجيا".

السلفورافان يحمي من أنواع مختلفة من السرطان 

وأوضحت: "وقد أظهرت بعض الدراسات إن السلفورافان يمكن أن تساعد في الحماية من أنواع مختلفة من السرطان ولها تأثير مضاد للالتهابات. وهي معروف أيضا بقدرتها على تحفيز عملية إزالة السموم".
وأردفت خبيرة النغذية: "ولكن قد تختلف ردود الفعل على تناول الملفوف النيء. فمثلاً قد يعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ والغازات بسبب الكربوهيدرات المعقدة التي يحتوي عليها، التي تسمى فركتانز، التي لا تهضم بالكامل".
وخلصت إلى القول: "لذلك إذا كان الشخص يعاني من أي مرض في الجهاز الهضمي، من الأفضل له استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية حول تناول الملفوف النيء".

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