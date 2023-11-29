المكسرات تُقلل من خطر الوفاة المبكرة

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أظهرت دراسة أن تناول المكسرات يقلل خطر الوفاة المبكرة، بسبب محتواها الغني بالألياف.

ووجد باحثون أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الألياف كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة لأي سبب بنسبة 23%. فيما تراجع خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 43%. اضافة اعلان

وقالت الدكتورة هنية السادات مجتهد، من جامعة طهران للعلوم الطبية: “وجدنا أن استهلاك الألياف يمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول. من الجدير بالذكر أن نوع الألياف يبدو أنه يحدث فرقًا".

وأضافت: "إن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، مثل نخالة القمح، يميل إلى أن يكون أكثر تأثيرًا في الحد من خطر الوفاة مقارنة باستهلاك مصادر الألياف القابلة للذوبان مثل نخالة الشوفان والشعير والعدس".





فوائد الألياف



الإكثار من تناول الألياف



والألياف هي نوع من العناصر الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والمكسرات والبذور والبقول التي تساعد على الشعور بالشبع وتساعد على الهضم، مما يقلل من خطر الإمساك.وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، البالغين بتناول حوالي 30 جرامًا من الألياف يوميًا، لكن معظمهم يتناولون حوالي 20 جرامًا في المتوسط.وتقول الهيئة الصحية إنه يمكن للناس زيادة كمية طعامهم عن طريق تناول وجبات خفيفة من المكسرات واختيار وجبات إفطار غنية بالألياف مثل الشوفان وزيادة عدد الخضراوات التي يتناولونها كل يوم.وأظهرت الأبحاث السابقة، أن تناول المزيد من الألياف يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمجموعة من الحالات، بما فيها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني وسرطان الأمعاء.ونظرت الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة "إلزيفير جورنال كلينكال نيوتريشن" في 64 دراسة، تم تحليل أكثر من 3.5 مليون مشارك.وتضمنت بيانات حول كمية الألياف التي يتناولونها، ومخاطر الوفاة لأي سبب، أو أمراض القلب أو السرطان. ونظروا أيضًا في نوع الألياف التي يتناولها المشاركون.وأظهرت النتالئح، أن الإكثار من تناول الألياف يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 26% ومن السرطان بنسبة 22%، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".والألياف غير القابلة للذوبان – الموجودة في الفول والقمح الكامل أو منتجات النخالة والمكسرات – تقلل من المخاطر أكثر من الألياف القابلة للذوبان – الموجودة في الفول والبازلاء والشوفان والشعير والتفاح والحمضيات.وكانت الألياف الموجودة في المكسرات والبذور على وجه التحديد هي الأكثر فعالية في تقليل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب.وقال الدكتور اجتهد: "المكسرات تحمي من أمراض القلب في المقام الأول عن طريق تحسين مستويات الدهون والبروتين الدهني".وأضاف: "تشير الأدلة المتزايدة أيضًا إلى أن استهلاك الجوز قد يحمي منه عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات وتحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية".