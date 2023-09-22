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صحيفة تواصل الالكترونية

المعلمون والممرضات معرضون لخطر الحالة الصحية الرومانية .. تعرف عليها

الحالة الرومانية
الحالة الرومانية
أ أ
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حذر الخبراء من أن المعلمين والممرضات معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالدوالي، بسبب ميل هذه المهن إلى الوقوف لفترات طويلة.اضافة اعلان
وقال الدكتور مارك براتبي، استشاري الأشعة التداخلية، لصحيفة The  Express : الدوالي مشكلة تشريحية، لأن البشر يمتلكونها لقدرتهم على الوقوف منتصبين.


سجلات الدوالي في العصر الروماني

وأضاف، المشكلة ليست جديدة، لقد كانوا موجودين دائمًا، في الواقع هناك سجلات للدوالي في العصر الروماني.
وأشار إلى انه يرى الكثير من الممرضات والمعلمين في العيادة، لأنه إذا كنت تعاني من مشكلة في صماماتك ثم تقف على قدميك طوال اليوم، فمن المحتمل أن تصاب بالدوالي."


تجارة التجزئة والتدبير المنزلي

ويشير هذا إلى أن الوظائف الأخرى مثل تلك الموجودة في تجارة التجزئة والتدبير المنزلي والضيافة والبناء ستكون خطرة أيضًا.
تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "تشير بعض الأبحاث إلى أن الوظائف التي تتطلب الوقوف لفترات طويلة قد تزيد من خطر الإصابة بالدوالي.


أوردة منتفخة ومتضخمة

وهذا لأن دمك لا يتدفق بسهولة عندما تقف لفترات طويلة من الزمن، والدوالي هي أوردة منتفخة ومتضخمة تحدث عادة في الساقين والقدمين.


صفات الدولي وأعراضها

1-يمكن أن تكون زرقاء أو أرجوانية داكنة، وغالبًا ما تبدو متكتلة أو منتفخة أو ملتوية.
2-في بعض الأحيان تكون غير مؤلمة.
3-أرجل مؤلمة وثقيلة وغير مريحة.
4-تورم القدمين والكاحلين.
5-إحساس بالحرقان أو الخفقان في الساقين.
6-تشنجات في عضلات الساقين، خاصة في الليل.
7-الجلد الجاف والحكة ورقيق على الوريد المصاب.
8-يمكنهم أيضًا زيادة احتمالية الإصابة بجلطات الدم، والتي يمكن أن تكون خطيرة.
9-عادة ما تكون الأعراض أسوأ أثناء الطقس الدافئ، أو إذا كنت واقفاً لفترات طويلة.


عوامل خطر أخرى

السبب الرئيسي في معظم الأحيان وراء الإصابة بالدوالي هو عامل الوراثة، ولكن هناك بعض عوامل الخطر الأخرى.
وهذا يشمل كونك أنثى، أو أكبر سنًا، أو تعاني من زيادة الوزن ، أو حامل ، أو حالات صحية أخرى مثل جلطة دموية سابقة، أو تورم في الحوض، أو أوعية دموية غير طبيعية.

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