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المشي السريع يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

المشي
فوائد صحية للمشي
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توصل باحثون إلى أن المشي بشكل أسرع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين ساروا بسرعة تزيد عن 3 كيلومترات في الساعة كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكري. اضافة اعلان
فيما انخفض خطر الإصابة لدى أولئك الذين يسيرون بسرعة تزيد عن 6 كيلومترات في الساعة بنسبة 39%.

537 مليون شخص مصاب بالسكري في العالم

ووفقًا للاتحاد الدولي للسكري، هناك حوالي 537 مليون شخص مصاب بالسكري في جميع أنحاء العالم. 
وفي يونيو، قدر أكاديميون في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء، أن حالات الإصابة بالسكري قد تصل إلى 1.3 مليار بحلول عام 2050.
ونظر باحثون من إمبريال كوليدج لندن وجامعة العلوم الطبية في إيران وكلية جامعة أوسلو الجديدة في النرويج في عشر دراسات نشرت بين عامي 1999 و2022.
وتضمنت الدراسة فترات متابعة تتراوح بين ثلاث و11 سنة. وتم إدراج حوالي 508 آلاف و121 مريضًا بالغًا في المجمل، من جميع أنحاء المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة.
ووجد الفريق أن المشي بسرعة تتراوح بين 3 كيلومترات و5 كيلومترات في الساعة يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 15% مقارنة بالمشي بسرعة أقل من 3 كيلومترات في الساعة. 
وأظهرت النتائج أن المشي السريع لمسافة تتراوح بين 5 كيلومترات و6 كيلومترات يرتبط بانخفاض المخاطر بنسبة 24%، فيما ارتفعت النسبة إلى 39% عند المشي بسرعة أعلى من 6 كيلومترات في الساعة، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

تشجيع الناس على المشي بسرعات أكبر


وقال الباحثون: "في حين أن الاستراتيجيات الحالية لزيادة إجمالي وقت المشي مفيدة، فقد يكون من المعقول أيضًا تشجيع الناس على المشي بسرعات أكبر لزيادة الفوائد الصحية للمشي".
وقال نيل جيبسون، كبير مستشاري النشاط البدني في جمعية مرضى السكري في المملكة المتحدة، إن "الدراسة تسلط الضوء على ما نعرفه بالفعل، وهو أن النشاط البدني، والذي يمكن أن يشمل المشي السريع، يمكن أن يساعد في تقليل خطر إصابة الشخص بمرض السكري من النوع الثاني، وأن زيادة كثافة النشاط ، مثل المشي بشكل أسرع، يعطي فوائد صحية عامة أكبر".
وأضاف: "نحن نرحب بإجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد ما إذا كان تسريع وتيرة المشي يعزز التأثيرات الإيجابية التي يمكن أن يحدثها المشي على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وإلى أي مدى".
وتابع: "المشي مجاني وبسيط ويمكن دمجه بالنسبة لمعظم الناس في الأنشطة العادية مثل الذهاب إلى العمل والتسوق وزيارة الأصدقاء. في حين أن التقدم بوتيرة أسرع يوصى به عادة لتحقيق مكاسب صحية أكبر، فمن المهم أن يسير الناس بوتيرة يمكنهم التحكم فيها ومناسبة لهم".

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