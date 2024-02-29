المشروبات الغازية تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المميتة

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أظهرت دراسة، أن شرب مشروب غازي واحد فقط يوميًا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى القاتلة بنحو 20 بالمئة.





كوب من المشروبات الغازية يوميًا



ما أعراض مرض الكلى؟



ووجد باحثون من كوريا الجنوبية، أن الأشخاص الذين تناولوا كوبًا من المشروبات الغازية يوميًا لمدة 10 سنوات كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة مقارنة بالأشخاص الذين لم يشربوا أيًا منها.وقالوا إن التحول إلى عصائر الفاكهة أو المياه يمكن أن يساعد في تقليل فرص الإصابة بهذه الحالة.وقال الدكتور جا يونج هيو، من كلية الطب بجامعة يونسي في سيول: "إن تناول حصة واحدة يوميًا من أي مشروبات محلاة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "لقد ارتبط استبدال العصائر الطبيعية أو الماء بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة".إذا لم يتم اكتشاف مرض الكلى مبكرًا أو زادت الحالة سوءًا على الرغم من العلاج، يمكن أن يتطور عدد من الأعراض، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا.وتشمل الأعراض ما يلي:فقدان الوزن وضعف الشهيةتورم الكاحلين أو القدمين أو اليدين – نتيجة لاحتباس الماء (الوذمة)ضيق في التنفسالتعبدم في البول- زيادة الحاجة إلى التبول - خاصة في الليلصعوبة في النوم (الأرق)حكة في الجلدتشنجات العضلاتالشعور بالمرضالصداعضعف الانتصاب عند الرجال.