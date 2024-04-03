المدة المسموح بها لمريض السكري بقيادة السيارة أثناء الصوم

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، مرضى السكري من خطر قيادة السيارة لأكثر من 400 كلم، أثناء الصيام.

وقال محذرًا عبر حسابه في منصة "إكس": كبير السن: أرجوك لا تَقُد سيارتَك لوحدك لمسافة فوق ٤٠٠ كلم وأنت مريض سكري وصائم؛ لأنك عرضة لهبوط السكر فتُهلِك نفسكَ والآخرين".



كبير السن:

ارجوك لاتَقُد سيارتَك لوحدك لمسافة فوق ٤٠٠ كلم وأنت مريض سكري وصائم لأنك عرضة لهبوط السكر فتُهلِك نفسكَ والآخرين. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) April 2, 2024

القيادة الآمنة لمريض السكري في رمضان



تنصح وزارة الصحة بالآتي:- تجنُّب كل الرحلات غير الضرورية في رمضان.- تجنُّب الرحلات الطويلة والقيادة في الصباح الباكر والقيادة في غضون ساعتين قبل غروب الشمس وفي ظل الأحوال الجوية السيئة.- أخذ فترات راحة في الرحلات الطويلة (إذا كان لا بد من القيام بها).- الاحتفاظ دائمًا بعلاجات نقص السكر في الدم في السيارة (حتى عند الصيام، مع مراعاة حفظ إبرة الجلوكاجون بطريقة صحيحة).- عدم تجاهل علامات التحذير من نقص السكر (مثل: الجوع، والتعرق، والشعور بالإغماء).- عند الشعور بنقص سكر الدم أوقِف السيارة في أسرع وقت ممكن، مع إيقاف تشغيل المحرك، وإزالة المفاتيح والتحرك من مقعد السائق، ثم تناوَلْ بعضَ الكربوهيدرات سريعة المفعول (مثل: أقراص الجلوكوز أو الحلوى)، وبعض أشكال الكربوهيدرات ممتدة المفعول، وعدم البدء في القيادة حتى 45 دقيقة بعد عودة الجلوكوز في الدم إلى المستوى الطبيعي.