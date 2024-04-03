المدة المسموح بها لمريض السكري بقيادة السيارة أثناء الصوم

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، مرضى السكري من خطر قيادة السيارة لأكثر من 400 كلم، أثناء الصيام.
وقال محذرًا عبر حسابه في منصة "إكس": كبير السن: أرجوك لا تَقُد سيارتَك لوحدك لمسافة فوق ٤٠٠ كلم وأنت مريض سكري وصائم؛ لأنك عرضة لهبوط السكر فتُهلِك نفسكَ والآخرين".
كبير السن:— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) April 2, 2024
ارجوك لاتَقُد سيارتَك لوحدك لمسافة فوق ٤٠٠ كلم وأنت مريض سكري وصائم لأنك عرضة لهبوط السكر فتُهلِك نفسكَ والآخرين.
القيادة الآمنة لمريض السكري في رمضانتنصح وزارة الصحة بالآتي:
- تجنُّب كل الرحلات غير الضرورية في رمضان.
- تجنُّب الرحلات الطويلة والقيادة في الصباح الباكر والقيادة في غضون ساعتين قبل غروب الشمس وفي ظل الأحوال الجوية السيئة.
- أخذ فترات راحة في الرحلات الطويلة (إذا كان لا بد من القيام بها).
- الاحتفاظ دائمًا بعلاجات نقص السكر في الدم في السيارة (حتى عند الصيام، مع مراعاة حفظ إبرة الجلوكاجون بطريقة صحيحة).
- عدم تجاهل علامات التحذير من نقص السكر (مثل: الجوع، والتعرق، والشعور بالإغماء).
- عند الشعور بنقص سكر الدم أوقِف السيارة في أسرع وقت ممكن، مع إيقاف تشغيل المحرك، وإزالة المفاتيح والتحرك من مقعد السائق، ثم تناوَلْ بعضَ الكربوهيدرات سريعة المفعول (مثل: أقراص الجلوكوز أو الحلوى)، وبعض أشكال الكربوهيدرات ممتدة المفعول، وعدم البدء في القيادة حتى 45 دقيقة بعد عودة الجلوكوز في الدم إلى المستوى الطبيعي.