الجمعة، 28 رجب 1445 ، 09 فبراير 2024

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المجلس الصحي: 9 أسباب للعمى و5 خطوات لتجنبه

جفاف العين
العديد من الأسباب قد تؤدي إلى الإصابة بالعمى
أ أ
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كشف المجلس الصحي السعودي، عن الأسباب الرئيسة للعمى التي يمكن تجنبها وعلاجها.
وحدد المجلس في إنفوجراف نشره عبر حسابه في منصة "إكس"، تسعة أسباب للعمى يمكن تجنبها وعلاجها، على النحو التالي: اضافة اعلان

1- عتامة القرنية.
2- نقص فيتامين إيه بسبب سوء التغذية.
3-الضمور البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر.
4-الأمراض المؤدية لعمى الأطفال.
5- اعتلال الشبكة السكري.
6- إصابة القرنية بجروح بسبب الأمراض الانتقالية.
7-الجلوكوما (ارتفاع ضغط العين).
8- الساد (عتامة عدسة العين).
9-العيوب الانكسلرية غير المصححة.


وللوقاية من العمى، نصح المجلس الصحي السعودي بالحرص على الآتي:
إجراء الفحص الدوري للعين.
حماية العين من الإصابات.
الوقاية من الأمراض المعدية.
التحكم بالأمراض التي يمكن أن تسبب العمى (مثل السكري والجلوكوما).
مراجعة طبيب العيون فورًا عند ملاحظة أي تغيير بالنظر.
 

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