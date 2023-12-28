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المجلس الصحي يحذر الحوامل المصابين بالسكري من هذا الأمر

السكري
مرضى السكري
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أكد المجلس الصحي السعودي على خطأ اعتقاد أن سكر الحمل ما هو إلا حالة ارتفاع مؤقتة في السكر خلال فترة الجمل فقط، وليست سببا للإصابة بالسكري لاحقا.اضافة اعلان

خطورة ارتفاع السكر أثناء الحمل

وقال المجلس إن سكر الحمل هو حالة ارتفاع مؤقتة في السكر خلال فترة الحمل، ويعتبر أحد عوامل الخطورة للإصابة بالنوع الثاني من السكر.

الإصابة بالسكري قبل حدوث الحمل

بالنسبة للنساء المصابات بداء السكَّري قبل حدوث الحمل، تعتمد مخاطر حدوث المضاعفات خلال فترة الحمل على طول فترة الإصابة بداء السُّكَّري.
وتعتمد أيضا على ما إذا كانت مضاعفات داء السُّكَّري موجودة، مثل ارتفاع ضغط الدَّم وتضرُّر الكلية، ويميل الحمل إلى التسبب بتفاقم داء السُّكَّري، ولكنَّه لا يؤدي إلى تنشيط أو تفاقم مضاعفاته.

إصابة 5% من النساء بالسكري أثناء الحمل

تُصاب ما لا يقل عن 5 ٪ من النساء الحوامل بداء السُّكَّري خلال فترة الحمل، ويُسمَّى هذا الاضطراب السُّكَّري الحملي، يكون حدوث السُّكَّري الحملي أكثر شُيُوعًا عند الفئات التالية:
1ـ النساء البَدينات
2ـ النساء اللواتي ينطوي تاريخهنَّ العائلي على داء السُّكَّري
3ـ بعض المجموعات العرقية، ولا سيَّما الأمريكيين الأصليين وسكَّان جزر المحيط الهادئ والنساء من أصلٍ مكسيكي أو هندي أو آسيوي

إهمال السكري الحملي يسبب الوفاة

يمكن للسكري الحملي غير المُشَخَّص وغير المُعَالَج أن يزيد من خطر حدوث مشاكل صحِّية عند النساء الحوامل والجنين وخطر وفاة الجنين.
يحدث عند معظم النساء المصابات بسكري الحمل لأنَّهنَّ عاجزاتٍ عن إنتاج ما يكفي من الأنسولين، ويساعد الأنسولين على ضبط مستوى السكر (الغلُوكُوز) في الدَّم.

الحوامل يحتجن المزيد من الأنسولين بسببب المشيمة

توجد حاجةٌ إلى المزيد من الأنسولين خلال فترة الحمل لأنَّ المشيمة تنتج هرمونًا يجعل الجسم أقلَّ استجابةً للأنسولين (وهي حالة تسمى مقاومة الانسولين.
ويلاحَظ هذا التأثير بشكلٍ خاص في مرحلةٍ متأخرة من الحمل، وذلك عندما تكون المشيمة مُتضخِّمة.ونتيجةً لذلك، يميل مستوى السكر في الدَّم إلى الزيادة.وهكذا، تستدعي الحاجةٌ المزيد من الأنسولين.

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