الكشف عن سر تناول النساء للشوكولاتة قبل الدورة الشهرية

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كشف الباحثون عن سر رغبة النساء في تناول الشوكولاتة ورقائق البطاطس قبل الدورة الشهرية.

إذ توصلوا إلى أن تغيرًا في دماغهن في هذا الوقت من الشهر قد يؤثر على شهيتهن ويدفعهن إلى تناول الوجبات السريعة. اضافة اعلان

واكتشف الباحثون أنه في مرحلة ما قبل الدورة الشهرية، بعد حدوث التبويض، تتفاعل منطقة الدماغ التي تسمى منطقة "ما تحت المهاد" بشكل أقل مع هرمون الأنسولين.

وينتج البنكرياس، الأنسولين الذي ينظم نسبة السكر في الدم. وعندما يصل الأنسولين إلى الدماغ، تشير الأدلة السابقة إلى أنه يمكن أن يجعل النساء أقل جوعًا وعرضة لتناول الوجبات الخفيفة.

ولذلك، فإن الاكتشاف الجديد بأن الأنسولين لا يعمل بشكل جيد في الدماغ عندما تكون النساء في مرحلة ما قبل الدورة الشهرية، يمكن أن يساعد في تفسير شهيتهن المتزايدة والرغبة الشديدة غير الصحية في هذا الوقت.





ماذا أظهرت النتائج؟



ماذا يحدث عندما يعبر الهرمون إلى الدماغ؟



الأنسولين في النصف الأول من الدورة الشهرية



وتأتي النتائج من خلال مسح أدمغة 15 امرأة في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.وقال كبير الباحثين البروفيسور مارتن هيني، الذي أجرى الدراسة في جامعة توبنجن في ألمانيا: "لا يوجد الكثير من الأبحاث حول الأنسولين في الدماغ كما هو الحال في الجسم".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "هذا هو أول دليل على أن تأثيره أقل على النساء في مرحلة معينة من الدورة الشهرية".وأوضح "أن الإشارة إلى أن هذا يمكن أن يساعد في تفسير الجوع والرغبة الشديدة لدى النساء في فترة ما قبل الحيض هو أمر مفيد حقًا - فهو يظهر أن النساء اللاتي يعانين من هذا لا يعوضن ذلك".وتابع: "ومع ذلك، فإن دراستنا لم تنظر بشكل مباشر إلى هذه التأثيرات لدى النساء".وأعطت الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيتشر ميتابوليزم"، 15 امرأة رذاذًا من الأنسولين في الأنف لمحاكاة ما يحدث عندما يعبر الهرمون إلى الدماغ.وتسبب هذا في نشاط كبير في منطقة الدماغ تسمى منطقة ما تحت المهاد خلال المرحلة "الجريبية" من الدورة - من اليوم التالي لآخر دورة شهرية حتى التبويض.ولكن كان هناك نشاط أقل للدماغ في المرحلة "الأصفرية"- مرحلة ما قبل الحيض - بعد التبويض وقبل الدورة الشهرية.ويمكن أن يساعد هذا أيضًا في تفسير التقلبات المزاجية قبل الدورة الشهرية، حيث قد يؤثر عمل الأنسولين في الدماغ على المشاعر.ويشتبه الباحثون في أن النساء بحاجة إلى الأنسولين في النصف الأول من دورتهن، حيث يتحكم الهرمون في الجلوكوز في الجسم، وبالتالي يمكن تجنيد الطاقة لمساعدتهن على التبويض وزيادة سماكة بطانة الرحم في حالة الحمل في ذلك الشهر.لكن هذه العملية تكون أقل ضرورة بعد التبويض. ومع ذلك، فإن قلة الحساسية للأنسولين التي تظهر في أدمغة النساء قبل الدورة الشهرية، منفصلة عن قلة الحساسية للأنسولين التي تظهر في بقية الجسم والتي يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري من النوع الثاني.وهذا يعني أنه لا ينبغي للمرأة أن تخشى حدوث ارتفاع كبير في نسبة السكر في الدم في النصف الثاني من الدورة الشهرية. ويمكن أن يساهم النقص المؤقت في الحساسية للأنسولين في الدماغ، على مدى عقود، في تخزين المزيد من الدهون داخل الجسم.وهذا يعني أن التغيرات التي تحدث في دماغ النساء قبل الدورة الشهرية يمكن أن تكون أحد أسباب زيادة الدهون في الجسم بشكل عام مقارنة بالرجال.