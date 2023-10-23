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الكشف عن جينات جديدة تسبب الصلع لدى الرجال

تساقط الشعر
العديد من الجينات مسؤولة عن الصلع لدى الرجال
أ أ
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اكتشف باحثون في جامعة بون بألمانيا، جينات نادرة يمكن أن تسبب الصلع لدى الرجال.
وكشفت دراسة أن الطفرات النادرة في اثنين من الجينات يمكن أن تساهم في تساقط الشعر.اضافة اعلان
علاوة على ذلك، فإن الجينات المعروفة بأنها تسبب أمراض الجلد والشعر الوراثية النادرة يمكن أن تؤثر أيضًا على نمط الصلع.

تحديد الرجال المعرضين للخطر  

ويأمل الباحثون أن تساعد النتائج التي توصلوا لها ونشرت في مجلة "نيتشر كومينيكشن"، في تحديد الرجال المعرضين للخطر وتعزيز العلاج.
وحتى الآن، ركزت الأبحاث على كيفية وراثة الصلع من خلال الجينات الشائعة، مثل مستقبلات الأندروجين التي تنتقل عبر كروموسوم X الخاص بالأم.
غير أنه لا توجد دراسات حول كيفية تأثير المتغيرات الجينية النادرة على الصلع. 
درس الخبراء التسلسل الجيني لـ 72469 فصلاً، بحثًا عن الأسباب التي قد تسبب انحسار خطوط الشعر، أو الصلع على شكل حذاء الحصان، أو فقدان الشعر بالكامل.

الجينات الخمس المسؤولة عن تساقط الشعر

ووفقًا لصحيفة "إكسبريس"، فقد ربطت النتائج بين خمسة جينات وتساقط الشعر، وهي: EDA2R، وWNT10A، وHEPH، وCEPT1، وEIF3F. 
وتوصل الباحثون بالفعل إلى أن كلاً من EDA2R وWNT10A يؤثران على الصلع، فيما عثر على HEPH سابقًا في المنطقة الوراثية الأكثر ارتباطًا بتساقط الشعر عند الذكور.
وقالت سابرينا هيني، من جامعة بون: "ومع ذلك، لم يتم اعتبار HEPH نفسه جينًا مرشحًا على الإطلاق. تشير دراستنا إلى أنه قد يلعب دورًا أيضًا. ويقع الجينان CEPT1 وEIF3F في المناطق الوراثية التي لم ترتبط بعد بتساقط الشعر عند الذكور".
وأضافت: "وبالتالي فهي جينات مرشحة جديدة تمامًا، ونحن نفترض أن المتغيرات النادرة داخل هذه الجينات تساهم في الاستعداد الوراثي. تمثل HEPH وCEPT1 وEIF3F جينات مرشحة جديدة معقولة للغاية، نظرًا لدورها الموصوف مسبقًا في تطور الشعر ونموه".

تساقط الشعر وأمراض جلدية وراثية نادرة

كما تم الربط بين تساقط الشعر وأمراض جلدية وراثية نادرة مثل خلل التنسج الأديمي الظاهر، حيث يتطور اثنان أو أكثر من الجلد والغدد العرقية وأظافر الشعر والأسنان والأغشية المخاطية بشكل غير طبيعي.
وفي معرض مناقشة التركيز على الجينات النادرة، قالت هيني: "مثل هذه التحليلات أكثر تحديًا لأنها تتطلب مجموعات كبيرة، ويجب التقاط التسلسلات الجينية قاعدة تلو الأخرى، على سبيل المثال، من خلال تسلسل الجينوم أو الإكسوم للأفراد المصابين".
من الصعب النظر إلى المتغيرات الجينية النادرة، لأن عددًا قليلًا جدًا من الأشخاص يميلون إلى حملها، وفي بعض الأحيان يحملها شخص واحد فقط.
وأوضحت الدكتورة ستيفاني هيلمان-هايمباخ، من جامعة بون: "هذا هو السبب في أننا نطبق التحليلات القائمة على الجينات التي تعمل أولاً على انهيار المتغيرات على أساس الجينات التي توجد فيها".

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