الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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الكشف عن العدوى المرضية المسببة لالتهاب البروستاتا

البروستاتا
البروستاتا
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كشف طبيب متخصص في أمراض الجهاز البولي وأمراض الذكورة، عن أسباب التهاب البروستاتا، مؤكدًا أنه ليس بالضرورة أن يكون السبب جنسيًا.اضافة اعلان

الإشريكية القولونية أو كليبسيلا

وقال الدكتور دميتري كوروليوف لصحيفة "جازيتا رو": "يمكن أن تكون العدوى موجودة في الجسم، مثل الإشريكية القولونية أو كليبسيلا".
وأضاف: "كما أن أي الأمراض المزمنة يمكن أن تحفز تطور التهاب البروستاتا، مثل الأسنان المتسوسة، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وعندما تصل البكتيريا إلى غدة البروستاتا، تجده مكانا ملائما للتكاثر، ويبدأ الالتهاب".
وأشار إلى أنه عادة ما يظهر التهاب البروستاتا على شكل إزعاج وألم في العجان ورأس القضيب وضعف التبول. قد يكون سريعًا مع إحساس بالحرقان. 

نمط الحياة غير الصحي 

وبالإضافة إلى العدوى، يمكن أن تؤدي عوامل مساعدة أخرى أيضا إلى تطور المرض، وفق قوله.
وتابع الطبيب: "العوامل الأساسيةـ الخمول البدني، أي نمط الحياة الخامل، والاحتقان الوريدي في أعضاء الحوض، وكذلك الحياة الجنسية غير المنتظمة - يجب إفراغ غدة البروستاتا باستمرار، لأن ركود الإفرازات يسبب الالتهاب"، بحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم".

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