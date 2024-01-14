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الكاكاو يقي من أمراض القلب ويحسّن الذاكرة

مستخلص الكاكاو
الكاكاو
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كشفت طبيبة تغذية روسية، عن أن تناول الكاكاو يساعد على إبطاء عملية الشيخوخة وتحسين الذاكرة، ويمنع تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك يحمي من تليف الكبد ومرض السكري.اضافة اعلان

الكاكاو وأمراض القلب

وقالت الدكتورة تاتيانا زاليتوفا، خبيرة التغذية المتخصصة في طب الأعشاب والدعم الغذائي في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إن أمراض القلب والأوعية الدموية هي أحد الأسباب الرئيسة للوفيات في الدول المتطورة. والكاكاو كبقية المنتجات المحتوية على مضادات الأكسدة يساعد على الوقاية من هذه الأمراض.
وأضافت "الكاكاو غني بمضادات الأكسدة، أي يحمي من الشيخوخة، وكذلك من تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية. وتقلل المركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة في الكاكاو من تراكم الصفائح الدموية، ما يساعد أيضًا على منع احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية. لذلك يمكن القول إن المشروب يطيل العمر".

مضادات الأكسدة في الكاكاو

وأوضحت، أن مضادات الأكسدة والفلافونويدات الموجودة في الكاكاو تعمل على تحسين الذاكرة والانتباه، التي تضعف مع تقدم العمر. وبالتالي فإن الكاكاو يزيد من القدرة على التعلم وتحمل النشاط البدني. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي مشروب الكاكاو على مكونات مفيدة لمن يعاني من اضطرابات في عمل الكبد.
وأشارت إلى أن "هناك أدلة على أن المواد الموجودة في الكاكاو تساعد المرضى الذين يعانون من تليف الكبد. بالطبع لن يكون المشروب علاجا، لكنه يمكن أن يبطئ تطور المرض"، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

الكاكاو يعالج من الأمراض التي تؤدي إلى تليف الكبد

وتابعت: "كما يمكن أن يكون الكاكاو جزءًا مساعدًا في العلاج المعقد لمختلف الأمراض التي تؤدي إلى تليف الكبد، مثل التهاب الكبد الفيروسي والكبد الدهني غير الكحولي".
ووفقًا لخبيرة التغذية، يساعد مشروب الكاكاو على الوقاية من داء السكري وبعض أنواع السرطان. ولكن يجب تناول المشروب من دون حليب وسكر 2-3 مرات في الأسبوع.

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