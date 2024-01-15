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القرفة صيدلية متكاملة.. تحمي من السكري وتخفض الكوليسترول والضغط

القرفة
القرفة تشتهر بفوائدها الصحية
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أظهرت الأبحاث، أن القرفة يمكن أن تقلل من ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.
ووجدت دراسات مختلفة أن القرفة، لها فوائد صحية عديدة، تشمل خفض مستويات السكر في الدم والتحكم فيها، وهو أمر حيوي للوقاية من مرض السكري.اضافة اعلان

فوائد القرفة 

والقرفة غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى، والتي تم ربطها بخصائصها الصحية.
وسلطت إحدى الدراسات، التي نشرت في مجلة "أرشيف الكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية"، الضوء على آثار القرفة على نسبة السكر في الدم.
ووجدت دراسة أجريت عام 2007 أن إضافة ستة جرامات من القرفة إلى حصة من بودنغ الأرز يبطئ إفراغ المعدة ويقلل من الارتفاعات اللاحقة في مستويات السكر في الدم.
وخلصت إلى أن "هذه النتائج تشير إلى أن القرفة تظهر القدرة على زيادة كمية البروتينات المشاركة في إشارات الأنسولين، ونقل الجلوكوز، والاستجابة المضادة للالتهابات / المضادة لتكوين الأوعية الدموية".

القرفة تخفض مستويات السكر في الدم

وجدت مراجعة لعشر تجارب، نُشرت في دورية "حوليات طب الأسرة"، أن تناول القرفة يوميًا يخفض مستويات السكر في الدم "بشكل ملحوظ" خلال حوالي أربعة إلى 18 أسبوعًا.
وقال مؤلفو الدراسة: "أصبحت القرفة منتجًا طبيعيًا مثيرًا للاهتمام لأنه من المفترض أنها توفر فوائد صحية، مثل القدرة على خفض نسبة الدهون في الدم ومستوى الجلوكوز في الدم.
وأضافوا: "لقد تم اقتراح أن الطريقة التي تعبر بها القرفة عن تأثيرها على نسبة الجلوكوز في الدم يمكن أن تعزى إلى مكونها النشط سينامالديهيد"، بحسب صحيفة "إكسبريس".

القرفة تقلل من مستويات الكوليسترول الضار


ووجدت هذه المراجعة أيضًا أن تناول القرفة يقلل من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف باسم الكوليسترول "الضار" .
ويعد ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم عامل خطر خطير لحالات خطيرة مثل أمراض القلب .
للقرفة أيضًا فوائد للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض السكري. وخلصت نتائج تجربة أجريت عام 2010 ونشرت في مجلة "أدوية مرض السكري" إلى أن جرامين من القرفة يوميًا يخفضان نسبة السكر في الدم لدى "مرضى السكري من النوع الثاني الذين لا يمكن السيطرة عليهم بشكل جيد".
كما أنها تخفض ضغط الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب والسكتات الدماغية وأمراض الكلى.

مكملات القرفة

وأضافت الدراسة: "يمكن اعتبار مكملات القرفة خيارًا إضافيًا للمكملات الغذائية لتنظيم مستويات السكر في الدم وضغط الدم إلى جانب الأدوية التقليدية لعلاج داء السكري من النوع الثاني".
وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالسكري بتناول نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة بشكل أكبر، وفقدان الوزن إذا كانوا يعانون من زيادة الوزن.

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