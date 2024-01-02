الثلاثاء، 20 جمادى الثانية 1445 ، 02 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"القاتل الصامت" قد يؤدي إلى الإصابة بالعقم

السكري
مرض السكري قد يؤدي إلى الإصابة بالعقم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يؤثر مرض السكري على الصحة بطرق مختلفة، كما يمكن أن يكون له تأثير سلبي على عملية الحمل والولادة، وعلى الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء.اضافة اعلان
وتشير الأبحاث إلى أن مرض السكري "القاتل الصامت" يمكن أن يعطل الهرمونات ما يسبب خللاً هرمونيًا في الجسم، يمكن للاختلالات الهرمونية في الحياة أن تؤخر أو تمنع عملية الزرع أو الحمل.

القاتل الصامت مصدر قلق صحي عالمي

وقال الدكتور كشيتيز مورديا الطبيب الهندي المختص بأمراض السكري "مرض السكري هو مرض مزمن يضعف قدرة الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، عندما يتم تكسير الطعام، يتحول إلى سكر (جلوكوز)، والذي يمر بعد ذلك إلى مجرى الدم، ومن أجل مساعدة نسبة السكر في الدم على الدخول إلى خلايا الجسم لاستخدامها كطاقة، يفرز البنكرياس الأنسولين. أما بالنسبة للأفراد المصابين بداء السكري، فلا يتم إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو لا يتم استخدامه على النحو الأمثل، مما يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، وفقا لموقع news9live.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني حوالي 422 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من مرض السكري، ما يجعله مصدر قلق صحي عالمي. وهو السبب الرئيس للفشل الكلوي وبتر الأطراف السفلية والعمى لدى البالغين.
علاوة على ذلك، فإن أشكاله الثلاثة - النوع 1، والنوع 2، وسكري الحمل - ترتبط بالصحة الإنجابية.

مرض السكري يؤثر على خصوبة الرجال

ووفقا للدكتور مورديا، “يمكن أن يكون لمرض السكري تأثير كبير على خصوبة الذكور والإناث، وأحد أسباب انخفاض معدلات الخصوبة لدى النساء هو مرض السكري الناجم عن عوامل نمط الحياة مثل السمنة ونقص الوزن والنظام الغذائي ومستويات النشاط البدني اليومية، ويمكن أن يؤدي إلى تقصير فترة الإنجاب بنسبة 17 في المائة وكذلك تعطيل الإباضة، يؤدي عدم التحكم في نسبة السكر في الدم إلى تسريع شيخوخة المبيض، في حين أن مقاومة الأنسولين في مرض السكري من النوع 2 تؤدي إلى خلل في الهرمونات، ما يسبب متلازمة تكيس المبايض وعدم انتظام الدورة الشهرية. وهذا التأثير المشترك يجعل الحمل الطبيعي، وحمل الطفل حتى نهاية فترة الحمل، أكثر صعوبة.

كيف يؤثر مرض السكري على الصحة الإنجابية للرجال؟

عند الرجال، يؤثر مرض السكري على الخصوبة بطرق متعددة؛ وهذا يشمل انخفاض جودة السائل المنوي، وانخفاض حركة الحيوانات المنوية، وإنتاج الحيوانات المنوية، وتلف الحمض النووي. هذه الظروف لها تأثير سلبي على الخصوبة وكذلك على الحمل الطبيعي. يمكن أن يؤدي ضعف استقلاب الجلوكوز إلى خلل في نقل العناصر الغذائية، ما يؤدي إلى انخفاض الخصوبة ونتائج عكسية على الجنين.
وقال الدكتور مورديا: "إن الأزواج، الذين يعاني أحد الشريكين أو كليهما من مرض السكري، يواجهون خطراً أكبر للإصابة بالعقم لأن مرض السكري يمكن أن يسبب مضاعفات أخرى قد تضعف الخصوبة.
في حالة استمرار مضاعفات الخصوبة، يمكن لتقنيات الإنجاب المساعدة (ART) مثل الإخصاب في المختبر (IVF) وحقن الحيوانات المنوية داخل السيتوبلازم (ICSI) أن تساعد الأزواج المصابين بالسكري على رسم رحلة الأبوة الخاصة بهم.

اقرأ أيضا

تعرف على عدد ثمرات اليوسفي المسموح بتناولها يوميًا

علامة في شحمة الأذن تشير إلى انسداد الشرايين

أهم 5 فيتامينات يحتاجها جسمك في فصل الشتاء

أمراض خطيرة تصيب النساء دون ظهور أعراض.. كيف تكتشفينها؟

4 أسباب تؤدي إلى ظهور قشرة الرأس

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

دراسات عن السمنة 11:39 م السبت، 30 ديسمبر 2023

مرض العصر.. استشاري يحذر من خطورة السمنة ويحدد 5 خطوات للعلاج

مدينة الملك سعود الطبية 12:40 ص السبت، 16 ديسمبر 2023

مفاجأة.. "سعود الطبية" تُحذر من مرض خطير بسبب النوم أقل من 7 ساعات

رياضة المشي 9:04 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

وداعًا هذه الأمراض.. مارس رياضة يومية تحظى بكنز من كنوز الصحة

اقرأ أيضا

السكتة الدماغية
9:22 ص الإثنين، 01 يناير 2024

هل النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية؟ مجلس الصحة الخليجي يوضح

دراسات عن السمنة
8:56 ص الإثنين، 01 يناير 2024

تغريم الموظفين الذين يعانون من السمنة في هذا البلد

وزارة الصحة
7:07 ص الإثنين، 01 يناير 2024

52.4 %من الموظفين يعالجون بواسطة التأمين الصحي

الضغط الجوي وصحة الإنسان
5:20 ص الإثنين، 01 يناير 2024

كيف يؤثّر الضغط الجوي المنخفض على الحالة الصحية للإنسان؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار المملكة
7:15 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. توقعات طقس اليوم: أمطار وسيول وضباب على الرياض ومكة ومعظم المناطق

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
6:23 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. "الموارد البشرية": إثبات الاستقلالية شرط لاستمرار صرف الضمان المطور

عقيل العقيل
5:44 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. العقيل يوضح أكثر الأشهر برودة وزيادة في فرص هطول الأمطار 2024 (فيديو)

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
4:36 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. لا أمتلك سكنًا وأعيش مع أخي ما موقفي من الضمان الاجتماعي؟

تورم العين عند الأطفال
4:08 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

تورم العين المفاجئ عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

هواوي
3:45 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

رغم العقوبات الأمريكية.. مبيعات هواوي في 2023 تلامس 100 مليار دولار