الفطور المبكر يحمي من السكري.. اعرف الوقت المثالي لتناول وجباتك

أثبتت دراسة، أن
تناول وجبة الإفطار بعد الساعة 9 صباحًا يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع
الثاني، بنسبة 59%، مقارنة بمن يتناولون إفطارهم قبل 8 صباحًا.اضافة اعلان
العلاقة بين تكرار
الوجبات والإصابة بالسكري
تابع باحثون من
معهد برشلونة للصحة العالمية، بيانات أكثر من 100 ألف شخص في فرنسا، للتحقيق في
العلاقة بين توقيت تكرار الوجبات والإصابة بالسكري من النوع الثاني.
العشاء المتأخر يزيد من مخاطر السكري
وجد فريق البحث أيضًا أن العشاء المتأخر، بعد الساعة 10 مساء، يزيد من
مخاطر السكري، بينما يساعد تقليل حجم الوجبات، وتقسيمها على 5 مرات في اليوم، على
خفض الخطر، ووفق "science daily".
الصيام المطول مفيد شرط الفطور المبكر
ولاحظ الباحثون أن الصيام المطول لا يكون مفيدًا للوقاية من السكري، إلا
إذا حدث من خلال تناول وجبة إفطار مبكرة قبل الساعة 8 صباحًا، ووجبة عشاء مبكرة
أيضًا.
الفطور في الـ 8 صباحًا والعشاء في الـ 7 مساءً
وأشارت النتائج إلى أن الوجبة الأولى قبل 8 صباحًا والوجبة الأخيرة قبل 7
مساء، قد تساعدان في تقليل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.