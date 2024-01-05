الفطور المبكر يحمي من السكري.. اعرف الوقت المثالي لتناول وجباتك

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أثبتت دراسة، أن تناول وجبة الإفطار بعد الساعة 9 صباحًا يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بنسبة 59%، مقارنة بمن يتناولون إفطارهم قبل 8 صباحًا. اضافة اعلان





العلاقة بين تكرار الوجبات والإصابة بالسكري



العشاء المتأخر يزيد من مخاطر السكري



الصيام المطول مفيد شرط الفطور المبكر



الفطور في الـ 8 صباحًا والعشاء في الـ 7 مساءً



تابع باحثون من معهد برشلونة للصحة العالمية، بيانات أكثر من 100 ألف شخص في فرنسا، للتحقيق في العلاقة بين توقيت تكرار الوجبات والإصابة بالسكري من النوع الثاني.وجد فريق البحث أيضًا أن العشاء المتأخر، بعد الساعة 10 مساء، يزيد من مخاطر السكري، بينما يساعد تقليل حجم الوجبات، وتقسيمها على 5 مرات في اليوم، على خفض الخطر، ووفق "science daily".ولاحظ الباحثون أن الصيام المطول لا يكون مفيدًا للوقاية من السكري، إلا إذا حدث من خلال تناول وجبة إفطار مبكرة قبل الساعة 8 صباحًا، ووجبة عشاء مبكرة أيضًا.وأشارت النتائج إلى أن الوجبة الأولى قبل 8 صباحًا والوجبة الأخيرة قبل 7 مساء، قد تساعدان في تقليل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.