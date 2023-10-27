الغذاء والدواء توافق على علاج جديد لفقر الدم المنجلي

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وافقت هيئة الغذاء والدواء، مؤخراً على استخدام علاج فوكسلوتور لعلاج مرضى
فقر الدم المنجلي، وهو علاج جديد يُعطى عن طريق الفم.
ويساعد على منع تشكل خلايا الدم الحمراء المنجلية، ما يحسن من أعراض المرض ويساعد في تحسين جودة حياة المرضى.
وكشف استشاري أمراض الدم ورئيس مركز أمراض الدم الوراثية بمستشفى القطيف
المركزي عبدالله آل زايد، عن تدشين علاج "فوكسلوتورVoxelotor".
اعتماد علاج "فوكسلوتور"
ويعتبر إحدى علاجات فقر الدم المنجلي في حفل أقيم في مدينة جدة مساء أمس، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة من هيئة الغذاء والدواء لاستخدام العلاج في المملكة مؤخراً.
أكد آل زايد،
أهمية العلاج الجديد، مشيرا إلى أن فقر الدم المنجلي هو مرض وراثي يصيب خلايا الدم
الحمراء، ما يجعلها تأخذ شكل المنجل.
مرض وراثي يصيب
خلايا الدم
ويؤدي ذلك إلى انسداد الأوعية الدموية وتسبب الألم والالتهابات، ويُعد علاج فوكسلوتور إضافة مهمة، حيث يُتوقع أن يساعد في تقليل حدة الأعراض وتحسين جودة حياة المرضى.
وقال آل زايد:
"تأتي موافقة هيئة الغذاء والدواء على استخدام علاج فوكسلوتور لعلاج مرضى فقر
الدم المنجلي.
موافقة هيئة الغذاء والدواء
في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتوفير أفضل سبل العلاج للأمراض المزمنة والخطيرة".