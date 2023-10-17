الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

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"الغذاء والدواء" تمنع هذه الإضافات في تصنيع "الزبادي"

صناعة الزبادي
تصنيع الزبادي
أ أ
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أعلنت هيئة الغذاء والدواء عبر منصة ”استطلاع“ منع إضافة دهون أو زيوت نباتية أو حيوانية بخلاف دهن الحليب، وحظر إضافة المنكهات والسكريات الصناعية أو الطبيعية للزبادي "الروب".اضافة اعلان
وأكدت أنه يجب أن يكون الزبادي خاليا من الطعم المر أو المؤكسد، وأن تكون نسبة إضافة الدهن طبقا للمعايير 3% للزبادي كامل الدسم، و0,5% إلى أقل من 3% لقليل الدسم، وبحد أقصى 0,5% لمنزوع الدسم.


مواصفات فيتامين "أ"

ولفتت الهيئة أنه عند اضافة فيتامين «أ»، يجب ألا يقل عن 10 % من القيمة المتناولة اليومية، أو فيتامين «د» يجب ألا تقل عن 25 %، طبقاً لممارسات التصنيع الجيدة.
وسمحت باستخدام القشدة أو الحليب كامل الدسم أو الحليب منزوع الدسم جزئيًا أو الحليب الخالي من الدسم أو المواد المعاد تكوينها من هذه المكونات بمفردها أو مجتمعة، مشترطة أن تكون المياه المستخدمة صالحة للشرب.


المواصفة القياسية الخليجية

واشترطت الهيئة بألا تزيد الحدود القصوى للملوثات والسموم في الحليب المستخدم والمنتج النهائي طبقاً المواصفة القياسية الخليجية.
وألزمت المصنعين بألا يحتوي الحليب المستخدم والمنتج النهائي على أكثر من 0,5 ميكروغرام / كغ من محتوى الأفلاتوكسين M1.


متبقيات الأدوية البيطرية

وألا يحتوي الحليب المستخدم على أكثر من «10,0» جزء في البليون من إجمالي المضادات الحيوية، وألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الادوية البيطرية عما هو مذكور في المواصفة القياسية الخليجية.
وأكدت الهيئة على ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية عما هو مذكور في المواصفة الخليجية.


حدود المعادن الثقيلة

وأوجبت ألا تزيد حدود المعادن الثقيلة في المنتج النسب المسموح بها بنسبة تركيز جزء من مليون 0,1 للزئبق، 0,2 للرصاص، 0,02 للكادميوم، 0,12 للزرنيخ غير العضوي، و0,1 للزرنيخ.

تدوين اسم المنتج على علبة الزبادي

وبينت الهيئة أنه يجب أن يكون مدونا على علبة الزبادي ما يلي: «اسم المنتج، زبادي أو روب على الطريقة اليونانية، ذكر عبارة مدعم بالبروبيوتيك إن وجد، نوع الحليب المستخدم: «حليب بقري طازج أو حليب مجفف»،
ووصف نسبة الدسم، محتوى المواد الصلبة الكلية غير الدهنية، عبارة يحفظ باردًا، تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، البيانات التغذوية، بلد المنشأ، اسم المنتِج وعنوانه، اسم الشركة المعبئة وعنوانها وعلامتها التجارية».

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