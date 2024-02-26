"الغذاء والدواء" ترد على أنباء احتواء حليب الإبل "المبستر" على "البكتيريا الممرضة"

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نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، صحة الأنباء المتداولة بشأن احتواء حليب الإبل "المبستر" على "البكتيريا الممرضة".

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "لا صحة للمعلومات الشائعة بشأن احتواء حليب الإبل "المبستر" على "البكتيريا الممرضة"، بل هو حليب آمن، حيث إن عملية البسترة تسهم في القضاء على الأحياء الدقيقة المسببة للنزلات المعوية".

لكنها نصحت في المقابل بتجنب حليب الإبل الخام "غير المبستر"





كما ينصح بتجنب حليب الإبل الخام "غير المبستر"pic.twitter.com/jHGazZS9Eb لا صحة للمعلومات الشائعة بشأن احتواء حليب الإبل "المبستر" على "البكتيريا الممرضة"، بل هو حليب آمن، حيث أن عملية البسترة تساهم في القضاء على الأحياء الدقيقة المسببة للنزلات المعوية.كما ينصح بتجنب حليب الإبل الخام "غير المبستر" #الغذاء_والدواء February 26, 2024

عوامل السلامة في استهلاك حليب الإبل



فوائد حليب الإبل



ويتطلب استهلاك حليب الإبل عدة اشتراطات لضمان سلامته، على رأسها أنه يجب أن يخضع لعملية "البسترة" للقضاء على الميكروبات المُمرضة.ووفقًا للهيئة، فإن هذه العملية لا تغير من صفات الحليب، ولا تؤثر على محتوياته الغذائية الطبيعية.ونصحت بتجنب حليب الإبل الخام من الباعة المتجولين لمنع الإصابة بالعديد من الأمراض التي قد تتراوح من نزلات معوية بسيطة، إلى الإعاقة والوفاة.وحليب الإبل يمثل مصدرًا غنيًا للبروتينات، ويتكون من مستويات عالية من البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والمنجنيز، والنحاس، والصوديوم، والزنك، مقارنةً بحليب البقـر، إضافةً إلـى احتوائـه علـى كميـة أقـل مـن الكوليسـترول.