"الغذاء والدواء" تحدد الأطعمة الفقيرة من العناصر الغذائية

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نصحت هيئة الغذاء والدواء بتقليل الأطعمة الفقيرة من العناصر الغذائية؛ لاحتوائها على كميات عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، وانخفاض نسبة الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.





الأطعمة الفقيرة من العناصر الغذائية



3 عناصر غذائية ضررها أكثر من فوائدها





1- السكر المكرر:



2- الشوكولاتة:



3- فشار الميكروويف:



1ـ شراب النكتار.2ـ رقائق البطاطس المقلية.3ـ المشروبات الغازية.لانها تحتوى على كميات عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، وتكون منخفضة الفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، لذا ينصح بالتقليل منها قدر الإمكان.يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، فتميل الأطعمة المكررة بشكل عام إلى أن تكون أقل تغذية من أنواع الحبوب الكاملة، والسكر المكرر على وجه الخصوص، هو طعام يفتقر إلى العناصر الغذائية.والخيار المثالي هو استبدال السكر المكرر ببدائل طبيعية أكثر مثل السكر البني أو سكر جوز الهند.يعتبر حليب الشوكولاتة بديلاً عالي السعرات ويفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، فتحتوي على نسبة عالية من السكر في تركيبتها، وعند تناولها بكميات كبيرة، تزيد من فرص الإصابة بمرض السكر.يحتوي فشار الميكروويف على نسبة عالية من الدهون المتحولة، وسيئًا للغاية من حيث التغذية، لأن نوع الدهون المضافة إلى الفشار، تؤثر على الهضم وتقلل من قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات.