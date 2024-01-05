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الغذاء والدواء الأمريكية: مكملات إنقاص الوزن "تيجوكوت" تحتوي على سم قاتل

تيجوكوت
مكملات إنقاص الوزن تيجوكوت
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حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أن مكملات إنقاص الوزن "تيجوكوت" التي يتم بيعها عبر الإنترنت من خلال شركتي "أمازون" أو "إيتسي" يمكن أن تحتوي على مادة شديدة السمية.اضافة اعلان

مكملات إنقاص الوزن

وكشفت اختبارات التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء أن الكبسولات التي تحمل اسم "تيجوكوت" تحتوي بدلاً من ذلك على نبات الدفلى الأصفر، وهو نبات سام موطنه المكسيك وأمريكا الوسطى.
وقالت "الغذاء والدواء"، إنها عثرت على نبات الدفلى الأصفر في تسعة منتجات مختلفة تحمل اسم تيجوكوت. 
ويتم تداول هذه المنتجات من خلال أمازون وإيتسي وتجار التجزئة للأغذية الطبيعية أو المكملات الغذائية عبر الإنترنت، بحسب وكالة "يو بي آي".

أضرار مكملات إنقاص الوزن

وفقًا لتحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، فإن "تناول نبات الدفلى الأصفر يمكن أن يسبب آثارًا صحية ضارة على الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية والتي قد تكون شديدة أو حتى مميتة". 
وأشارت إلى أن الأعراض قد تشمل الغثيان والقيء والدوخة والإسهال وآلام البطن ومشاكل في ضربات القلب.
ويتم الترويج لنبات التيجوكوت، المعروف أيضًا باسم جذر الزعرور المكسيكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإنقاص الوزن، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

تباطؤ معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم

وظهرت المخاوف بشأن استخدامها في سبتمبر 2022 بعد أن أصيب طفل صغير من نيوجيرسي يبلغ من العمر 23 شهرًا بالغثيان والقيء وتباطؤ معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم بعد تناول كبسولات تيجوكوت الخاصة بأمه، وفقًا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض الصادر في سبتمبر 2023 . 
وقال تقرير مركز السيطرة على الأمراض، إن نظام معلومات السموم والتعليم في نيوجيرسي قام بعد ذلك بشراء 10 منتجات مختلفة من التيجوكوت عبر الإنترنت، ووجد أن تسعة من العشرة تحتوي على الدفلى الأصفر.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنها تشعر بالقلق من وجود المزيد من المنتجات التي توصف بأنها "تيجوكوت" والتي تحتوي على الدفلى الصفراء.
وذكرت أنها يُباع أيضًا تحت أسماء أخرى، بما في ذلك كراتيجوس مكسيكانا وتيجوكوت ورايز دي.

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