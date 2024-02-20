"الغذاء والدواء" الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لعلاج حساسية الطعام الشديدة

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أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الضوء الأخضر لعقار جديد لمرضى حساسية الطعام الشديدة.





عقار اكسولير - أوماليزوماب



تجنب الأطعمة التي تسبب الحساسية



علاج الإيبينفرين



فعالية الدواء الجديد في تحمل الأطعمة



تقليل تفاعلات الحساسية الخطيرة



وتمت الموافقة على عقار "اكسولير" - "أوماليزوماب"، للمساعدة في تقليل ردود الفعل التحسسية الشديدة تجاه بعض الأطعمة لدى البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد، بما فيها تقليل خطر الحساسية المفرطة التي قد تحدث عند التعرض العرضي.غير أنه ليس المقصود من الدواء استخدامه أثناء رد الفعل التحسسي، بل المقصود استخدامه بشكل متكرر كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع لتقليل خطر التفاعلات المستقبلية بمرور الوقت.مع ذلك، قالت إدارة الغذاء والدواء، إن المرضى الذين يتناولون اكسولير "الدواء الأول والوحيد المعتمد من إدارة الغذاء والدواء لتقليل ردود الفعل التحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من واحد أو أكثر من الحساسية الغذائية" يجب عليهم الاستمرار في تجنب الأطعمة التي لديهم حساسية تجاهها.وأضافت كيلي ستون، المدير المساعد لقسم أمراض الرئة والحساسية والرعاية الحرجة في مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في بيان "سيوفر هذا الاستخدام المعتمد حديثًا لـ اكسولير خيارًا علاجيًا لتقليل مخاطر ردود الفعل التحسسية الضارة بين بعض المرضى الذين يعانون من الحساسية الغذائية التي تتوسطها IgE".وأوضحت أنه "على الرغم من أنه لن يقضي على الحساسية الغذائية أو يسمح للمرضى باستهلاك مسببات الحساسية الغذائية بحرية، فإن استخدامه المتكرر سيساعد في تقليل التأثير الصحي في حالة حدوث التعرض العرضي"، وفقًا لوكالة "يو بي آي".ولا يوجد حاليًا أي علاج للحساسية الغذائية، والعلاج الوحيد المعروف هو التجنب الصارم للطعام وإعطاء الإيبينفرين على الفور في حالة الطوارئ الفورية.وتمت الموافقة سابقًا على العلاج بالحقن، الذي طورته شركة جينتيك، لعلاج بعض حالات الربو التحسسي المستمر المتوسط إلى الشديد، بالإضافة إلى بعض حالات الشرى المزمن ومرض الجيوب الأنفية الالتهابي المزمن المصحوب بالسلائل الأنفية.ووجدت دراسة رعاها المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أن اكسولير ساعد بعض الأشخاص على تحمل الأطعمة التي لديهم حساسية تجاهها مع مرور الوقت.وأظهرت الدراسة أنه، مقارنة بالعلاج الوهمي، فإن نسبة أعلى بكثير من المرضى الذين لا تتجاوز أعمارهم سنة واحدة والذين يعانون من الحساسية الغذائية المعالجين بـ اكسولير كانوا قادرين على تحمل كميات صغيرة من الفول السوداني والحليب والبيض والكاجو دون رد فعل تحسسي.والآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي لوحظت لدى أولئك الذين تناولوا العقار هي ردود الفعل في موقع الحقن والحمى.وقال ليفي جارواي، كبير المسؤولين الطبيين ورئيس تطوير المنتجات العالمية في بيان: "يقدم اكسولير للمرضى والعائلات خيارًا علاجيًا جديدًا مهمًا يمكن أن يساعد في إعادة تعريف طريقة إدارة الحساسية الغذائية وتقليل تفاعلات الحساسية الخطيرة غالبًا والتي يمكن أن تنجم عن التعرض لمسببات الحساسية الغذائية".وأضاف: "تعتمد موافقة اليوم على 20 عامًا من خبرة المرضى وملف الفعالية والسلامة الراسخ منذ أن تمت الموافقة على اكسولير لأول مرة في علاج الربو التحسسي. ونحن نتطلع إلى تقديم هذا العلاج لمجتمع الحساسية الغذائية الذي انتظر منذ فترة طويلة تحقيق تقدم".