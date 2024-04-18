العمل في وظيفة مرهقة يحميك من مرض لا علاج له!

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توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون في النرويح، إلى أن العمل في وظيفة مرهقة يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالخرف - الذي لم يتم التوصل إلى علاج له بعد.

وأظهرت النتائج التي نشرت في مجلة "علم الأعصاب"، أنه كلما عمل العقل بجهد أكبر في الوظيفة، قلت احتمالية الإصابة بمشاكل في الذاكرة والتفكير في وقت لاحق من الحياة.





الوظائف التي تحفز العقل



اختبارات الذاكرة والتفكير بعد سن الـ 70



وخلص الباحثون إلى أن الوظائف التي تحفز العقل وتتجنب التكرار – مثل التدريس أو العمل في العلاقات العامة أو العمل كمبرمج كمبيوتر – مفيدة.لكن عمال الطرق والنظافة يواجهون خطرًا أكبر، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".وحلل فريق من مستشفى جامعة أوسلو في النرويج، 7 آلاف شخص يعملون في 305 مهنة مختلفة، وقاموا بقياس مقدار التحفيز المعرفي الذي شهده المشاركون أثناء العمل، وقسموهم إلى أربع مجموعات بناءً على نتائجهم.كما قاموا بقياس درجة المهام اليدوية الروتينية التي يتم تنفيذها، على سبيل المثال الحركات المتكررة أثناء العمل في المصنع، ودرجة المهام المعرفية المتكررة مثل مسك الدفاتر وحفظ الملفات.ثم سجلوا درجة المهام التحليلية غير المتكررة مثل الانخراط في التفكير الإبداعي، ودرجة المهام الشخصية غير الروتينية مثل التدريب، ودرجة المهام المعرفية غير المتكررة التي تنطوي عليها المهن مثل العلاقات العامة وبرمجة الكمبيوتر. .وبعد سن السبعين، أكمل المشاركون اختبارات الذاكرة والتفكير لتقييم ما إذا كانوا يعانون من ضعف إدراكي معتدل.وكشفت النتائج عن تشخيص 42% ممن يعملون في وظائف ذات متطلبات معرفية منخفضة، بضعف إدراكي خفيف، مقابل 27% لمن يعملون في وظائف ذات متطلبات معرفية أعلى،ووفقًا للنتائج، فإن المجموعة ذات المتطلبات المعرفية الأقل في العمل أكثر عرضة بنسبة 66% لخطر الإصابة بضعف إدراكي معتدل مقارنة بالمجموعة ذات المتطلبات المعرفية الأعلى.وقالت المؤلفة ترين إدوين: "لقد فحصنا متطلبات الوظائف المختلفة ووجدنا أن التحفيز المعرفي في العمل خلال مراحل مختلفة من الحياة - خلال الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات والستينيات من العمر - كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالضعف الإدراكي المعتدل بعد سن السبعين".وأضافت:" "تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء على قيمة الحصول على وظيفة تتطلب تفكيرًا أكثر تعقيدًا كوسيلة للحفاظ على الذاكرة والتفكير في سن الشيخوخة".