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العمل المكتبي يجعلك أكثر عرضة للوفاة المبكرة.. طريقتان لتجنب المخاطر

سوق العمل السعودي
الجلوس لساعات طويلة خطر على الصحة
أ أ
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أظهرت دراسة، أن الجلوس خلف المكتب طوال اليوم يزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بمقدار الثلث.
ووجد الباحثون في تايوان أن ذلك يزيد من فرص الوفاة المبكرة لأي سبب بنسبة 16 في المئة.اضافة اعلان

ممارسة التمارين الرياضية يوميًا

ووفقًا للدراسة التي أجريت على 481 ألفًا و688 شخصًا على مدى 13 عامًا، فإنه يمكن تعويض المخاطر عن طريق ممارسة التمارين الرياضية الشاقة لمدة 15 إلى 30 دقيقة يوميًا.
وقال الدكتور مين كوانج تساي، من جامعة تايبيه الطبية: "يمكن لأصحاب العمل أن يلعبوا دورًا في تسهيل ذلك من خلال توفير مناطق مخصصة للنشاط البدني في أوقات الفراغ".
وأضاف: "حقيقة أنه لا يوجد خطر متزايد بالنسبة لأولئك الذين يتناوبون بين الجلوس وعدم الجلوس في العمل تشير إلى أن دمج فترات راحة منتظمة في أماكن العمل يمكن أن يكون مفيدا".
وتابع: "إن النتائج التي توصلنا إليها تقدم الطمأنينة بأن المخاطر المتزايدة بالنسبة لأولئك الذين لا يمارسون الرياضة بشكل رئيسي يمكن تعويضها عن طريق ممارسة التمارين الرياضية لمدة 15 إلى 30 دقيقة إضافية يوميًا".

تأثير الجلوس في العمل وممارسة الرياضة في أوقات الفراغ

ونظرت الدراسة، التي نشرت في دورية "جاما نتوورك أوبن"، في كيفية تأثير الجلوس في العمل وممارسة الرياضة في أوقات الفراغ على النتائج الصحية.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين أمضوا معظم وقتهم جالسين كانوا أكثر عرضة لخطر الموت المبكر من أولئك الذين كانوا واقفين على أقدامهم.
لكن الحصول على نصف ساعة إضافية فقط من التمارين الرياضية يوميًا ساعد في تقليل فرصهم في الجلوس إلى نفس مستوى أولئك الذين لايقضون معظم وقتهم في الجلوس، وفقًا لصحيفة "ذا صن".
وقال الدكتور واين جاو، المؤلف المشارك في الدراسة: "إن تقليل الجلوس لفترات طويلة في مكان العمل قد يكون مفيدًا في التخفيف من المخاطر المرتفعة للوفيات الناجمة عن جميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية".

أنماط الحياة الكسولة 

وتعتبر أنماط الحياة الكسولة من أكثر الأمراض القاتلة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
وتم الربط بين عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ وارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسرطان والخرف.
وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، بممارسة نوع من النشاط البدني كل يوم، وتدريب القوة مرتين على الأقل في الأسبوع.
ويجب ممارسة نشاط معتدل الشدة لمدة ساعتين ونصف الساعة – مثل المشي السريع – أسبوعيًا، وفقًا للإرشادات.

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