العمل الإضافي.. تأثيرات خطيرة على الصحة العقلية والبدنية

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يلجأ بعض الناس إلى العمل لساعات طويلة من أجل زيادة دخولهم، لكن هل تعلم أن العمل الإضافي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتك العقلية؟





ارتفاع مستويات القلق والاكتئاب



ما مدى تأثير ساعات العمل الطويلة على الصحة العقلية؟



العمل الإضافي يقلل من جودة الحياة



مخاطر العمل الإضافي



إصابات العمل



الآثار الاجتماعية



انخفاض الإنتاجية



رضا وظيفي أقل



ربطت دراسات مختلفة بين ساعات العمل الطويلة والاكتئاب. وتوصلت دراسة هوردالاند الصحية إلى أن ساعات العمل الطويلة ترتبط بارتفاع مستويات القلق والاكتئاب.علاوة على ذلك، وجدت الدراسة التي تحمل عنوان: "تأثير التحكم في وقت العمل على الصحة العقلية لموظفي العمل الإضافي والصراع بين العمل والأسرة"، أن العمل الإضافي قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل نفسية مختلفة.بالإضافة إلى ذلك، يوصي الباحثون أصحاب العمل بإجراء تحليل شامل للحاجة إلى العمل الإضافي والسماح به فقط إذا كان ذلك ضروريًا.يؤدي العمل الإضافي إلى زيادة التوتر المرتبط بالعمل والذي له على المدى الطويل آثار سلبية كبيرة على الصحة العقلية.ويعاني الموظفون الذين يعملون لساعات طويلة من القلق والضغط بشكل مستمر.علاوة على ذلك، فإن العمل الإضافي يؤدي إلى قدر أقل من الراحة والاسترخاء مما يؤدي إلى ضعف نوعية النوم والإرهاق.ويعاني الموظفون الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم باستمرار من الإرهاق مما يؤثر على إنتاجيتهم وجودة العمل الذي يقدمونه، وفقًا لموقع supportroom.com.كما أن العمل الإضافي بانتظام يقلل ببطء من جودة الحياة ويخلق تحديات كبيرة في مجال الصحة العقلية، لأن ساعات العمل الطويلة تعني قضاء وقت أقل مع الأصدقاء والعائلة، مما يجعلهم يواجهون المزيد من الصراعات الشخصية، مما يثبط عزيمة الكثير من الناس ويزيد من فرصة الإصابة بالاكتئاب.وفي حين أنه من الضروري العمل في بعض الأحيان لساعات إضافية، إلا أن ساعات العمل الطويلة لا ينبغي أن تكون حلاً دائمًا. لأنها في النهاية له عيوب كثيرة .لا يؤثر العمل الإضافي على الصحة العقلية فحسب، بل يؤثر أيضًا على الصحة البدنية والحياة الاجتماعية للموظفين.وغالبًا ما يعاني الموظفون الذين يعملون في وظائف مكتبية من آلام الظهر والكتف بسبب ساعات الجلوس الطويلة.وهؤلاء الموظفون هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل العمود الفقري. علاوة على ذلك، فإن الموظفين الذين يعملون لساعات أطول هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل تتعلق بالبصر.كما أن الموظفين الذين يعانون من أعباء عمل بدنية يكونون أكثر عرضة للمخاطر الصحية عندما يعملون ساعات إضافية. ويضطر الكثير منهم إلى تكرار الحركات المتكررة لساعات في كل مرة، مما يؤدي إلى أمراض وإصابات مختلفة.بسبب ساعات العمل الطويلة، تزداد فرصة ارتكاب الأخطاء المتعلقة بالعمل. يعد الإرهاق والتعب من الآثار المصاحبة الشائعة للعمل الإضافي، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى المزيد من الأخطاء والإصابات المرتبطة بالعمل.يعاني الموظفون الذين يعملون لساعات طويلة من التأثير السلبي للعمل الإضافي على حياتهم الاجتماعية، لأنهم يقضون ساعات طويلة في العمل، يشعر أحباؤهم بالإهمال مما يخلق صراعات في العلاقة.كما لاحظ بعض الموظفين أنه ليس لديهم الوقت لبناء علاقات جديدة.من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول العمل الإضافي هو أن الشخص يعمل أكثر ويكمل المزيد من المهام. لكن هذا ليس صحيحًا في كثير من الأحيان، فالعمل الإضافي يسبب التوتر والإرهاق والتعب مما يؤثر سلبًا على الإنتاجية. لذلك، في كثير من الأحيان، يؤدي إلى خفضها.حتى لو كان صاحب العمل يدفع مقابلاً جيدًا عند العمل الإضافي، فإنه يرتبط بمزيد من الضغط على الموظفين، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الرضا الوظيفي.لا يمكن للمال تعويض جميع عطلات نهاية الأسبوع الضائعة أو الراحة التي قد يحصل عليها الموظف . حتى لو كان الموظفون من الناحية الفنية يحبون كسب المزيد من الأموال، لكنهم يشعرون بالاستياء من عملهم.