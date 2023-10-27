السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

العلماء يُطوّرون لقاحًا لعلاج مدمني الكوكايين

الكوكايين
مخدر الكوكايين
أ أ

يعكف علماء في البرازيل، أحد أكبر مستهلكي الكوكايين في العالم، على تطوير لقاح ضد الإدمان على هذا المخدر ومشتقه القوي الكراك.اضافة اعلان
يعمل الدواء المسمى "كاليكسكوكا" عن طريق تحفيز استجابة مناعية تمنع الكوكايين والكراك من الوصول إلى الدماغ، مما يعني حرمان المتعاطين من الشعور بالانتشاء بالمخدرات، مما قد يساعد في كسر دورة الإدمان.
وأظهرت التجارب نتائج واعدة على الحيوانات وستدخل قريبًا المرحلة النهائية من التجارب التي ستجرى على البشر.
وعندما يقوم شخص ما باستنشاق الكوكايين، يتم امتصاص المسحوق في الدم من خلال أنسجة الأنف. وقد يتم أيضًا فركه على اللثة أو إذابته في الماء وحقنه، حيث يصل إلى مجرى الدم بسرعة ويجعل تأثيرات الدواء أكثر شدة. 

طريقة عمل اللقاح

ويعمل اللقاح البرازيلي عن طريق تحفيز الجهاز المناعي على إطلاق الأجسام المضادة التي ترتبط بجزيئات الكوكايين في الدم، مما يؤدي إلى تضخيم الجزيئات بحيث لا يمكنها الدخول إلى المسار الحوفي المتوسط للدماغ أو "مركز المكافأة" في الدماغ. 
وهنا، يحفز الدواء مستويات عالية من هرمون الدوبامين المسبب للمتعة، ومن خلال حجب الجزيئات، سيمنع اللقاح الشخص من الشعور بالنشوة التي يعاني منها عادة بعد تناول الدواء.
ولا يهدف اللقاح إلى عكس جرعات الكوكايين الزائدة، ولكنه يأمل في منع المدمن من تناول الدواء في المقام الأول بسبب عدم وجود حالة من النشوة.
ومن غير الواضح ما إذا كان اللقاح يُعطى كجرعة واحدة أم على عدة حقن. وإذا حصل اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها علاج إدمان الكوكايين باستخدام لقاح. 

دواء كاليكسكوكا

وقال الطبيب النفسي فريديريكو جارسيا، رئيس الفريق الذي طور العلاج في جامعة ميناس جيرايس الفيدرالية في البرازيل، لوكالة "فرانس برس"، إنه بينما جرت محاولات لإنتاج لقاح مماثل في الولايات المتحدة، إلا أنها توقفت عندما لم تكن نتائج التجارب السريرية قوية بما فيه الكفاية. 
وأضاف: ""وحتى الآن، أثبت دواء كاليكسكوكا فعاليته في الاختبارات التي أجريت على الحيوانات، حيث قام بتوليد أجسام مضادة ضد الكوكايين بأقل قدر من الآثار الجانبية".
ومن المقرر الآن أن يدخل في التجارب البشرية، وقال الدكتور جارسيا إن أكثر من 3 آلتف شخص اتصلوا بفريقه للتطوع في التجارب السريرية.
وفي الأسبوع الماضي، فاز اللقاح بالجائزة الكبرى - نصف مليون دولار - في حفل توزيع جوائز الابتكار الصحي الأوروبي لطب أمريكا اللاتينية. 
وقال الدكتور جارسيا، إنه لا يوجد حاليًا علاج مسجل لإدمان الكوكايين والكراك، والخيار الوحيد أمام المدمن هو مزيج من "الاستشارة النفسية والمساعدة الاجتماعية وإعادة التأهيل".
وأشار إلى أن اللقاح سيساعد المرضى في المراحل الأكثر أهمية من التعافي، مثل عندما يغادرون مركز إعادة التأهيل.

إعطاء للمدمنات الحوامل

ووجد الباحثون أيضًا أنه يحمي أجنة الفئران من الكوكايين، مما يشير إلى أنه يمكن إعطاؤه للمدمنات الحوامل لحماية أطفالهن الذين لم يولدوا بعد. 
ويتم تصنيع اللقاح بالكامل من مركبات كيميائية مصممة في المختبر، بدلاً من المكونات البيولوجية، وهو نفس عدد اللقاحات الأخرى، مثل بعض اللقاحات المضادة للسرطان. وهذا يعني أن تصنيعه أرخص ولا يلزم تخزينه في درجات حرارة منخفضة.

الموافقة على اللقاح

وقال الدكتور جارسيا إنه إذا تمت الموافقة على اللقاح، فلن يكون متاحًا للجميع، ولكنه سيذهب إلى المدمنين المتعافين الذين توقفوا عن تناول الكوكايين ويريدون الابتعاد عن المخدرات.
وفي وقت سابق من هذا العام، أجرى الباحثون تجارب على الحيوانات فيما يتعلق بالحصول على مضادات للجرعات الزائدة من الفنتانيل والهيروين، تمهيدًا لعلاج متعاطي المخدرات المعرضين للخطر.
وأظهرت التجارب، نجاحًا في الدراسات على الحيوانات، ومن المقرر أن تدخل التجارب البشرية في العام المقبل، مما يمهد لاستخدام اللقاحات كطريقة جديدة للعلاج.

اقرأ أيضا

ادوية منشطة
10:45 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

عادة يومية تعادل تأثير هذه العقاقير عند الرجال

فقر الدم
9:13 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الغذاء والدواء توافق على علاج جديد لفقر الدم المنجلي

نزلة برد
8:25 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

كيف تفرق بين نزلات البرد وفيروس كورونا؟.. إليك أهم الاختلافات

أمطار المملكة 15
5:57 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

فوائد مذهلة.. هذا ما تفعله رائحة الأمطار في جهازك المناعي

اقرأ أيضا

بعد بق الفراش.. ظهور فيروس قاتل في فرنسا لأول مرة

استشاري يُحذر من أنفلونزا هذا العام ويُوصي بهذه النصائح للوقاية منها

مادة في منزلك قد تسبب مرضاً خطيراً.. 5 نصائح مهمة للوقاية

استشاري يحذر: 4 أعراض خطيرة للسهر وقلة النوم

الصحة توجه نصيحة مهمة للموظفين لتجنب الاحتراق الوظيفي

كلمات البحث

اقرأ أيضا

الاعشاب-التوابل
8:25 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدم

جراحة
7:15 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

إنهاء معاناة مريضة سبعينية بزراعة منظم قلب لا سلكي بجدة

فيتامين د
5:10 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

23 علامة لا تتجاهلها.. أغرب أعراض نقص فيتامين د بالجسم

الأنفلونزا الموسمية
4:11 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

المجلس الصحي: 6 خطوات للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين