العلماء يُطوّرون لقاحًا لعلاج مدمني الكوكايين

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يعكف علماء في البرازيل، أحد أكبر مستهلكي الكوكايين في العالم، على تطوير لقاح ضد الإدمان على هذا المخدر ومشتقه القوي الكراك. اضافة اعلان

يعمل الدواء المسمى "كاليكسكوكا" عن طريق تحفيز استجابة مناعية تمنع الكوكايين والكراك من الوصول إلى الدماغ، مما يعني حرمان المتعاطين من الشعور بالانتشاء بالمخدرات، مما قد يساعد في كسر دورة الإدمان.

وأظهرت التجارب نتائج واعدة على الحيوانات وستدخل قريبًا المرحلة النهائية من التجارب التي ستجرى على البشر.

وعندما يقوم شخص ما باستنشاق الكوكايين، يتم امتصاص المسحوق في الدم من خلال أنسجة الأنف. وقد يتم أيضًا فركه على اللثة أو إذابته في الماء وحقنه، حيث يصل إلى مجرى الدم بسرعة ويجعل تأثيرات الدواء أكثر شدة.





طريقة عمل اللقاح



دواء كاليكسكوكا



إعطاء للمدمنات الحوامل



الموافقة على اللقاح



ويعمل اللقاح البرازيلي عن طريق تحفيز الجهاز المناعي على إطلاق الأجسام المضادة التي ترتبط بجزيئات الكوكايين في الدم، مما يؤدي إلى تضخيم الجزيئات بحيث لا يمكنها الدخول إلى المسار الحوفي المتوسط للدماغ أو "مركز المكافأة" في الدماغ.وهنا، يحفز الدواء مستويات عالية من هرمون الدوبامين المسبب للمتعة، ومن خلال حجب الجزيئات، سيمنع اللقاح الشخص من الشعور بالنشوة التي يعاني منها عادة بعد تناول الدواء.ولا يهدف اللقاح إلى عكس جرعات الكوكايين الزائدة، ولكنه يأمل في منع المدمن من تناول الدواء في المقام الأول بسبب عدم وجود حالة من النشوة.ومن غير الواضح ما إذا كان اللقاح يُعطى كجرعة واحدة أم على عدة حقن. وإذا حصل اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها علاج إدمان الكوكايين باستخدام لقاح.وقال الطبيب النفسي فريديريكو جارسيا، رئيس الفريق الذي طور العلاج في جامعة ميناس جيرايس الفيدرالية في البرازيل، لوكالة "فرانس برس"، إنه بينما جرت محاولات لإنتاج لقاح مماثل في الولايات المتحدة، إلا أنها توقفت عندما لم تكن نتائج التجارب السريرية قوية بما فيه الكفاية.وأضاف: ""وحتى الآن، أثبت دواء كاليكسكوكا فعاليته في الاختبارات التي أجريت على الحيوانات، حيث قام بتوليد أجسام مضادة ضد الكوكايين بأقل قدر من الآثار الجانبية".ومن المقرر الآن أن يدخل في التجارب البشرية، وقال الدكتور جارسيا إن أكثر من 3 آلتف شخص اتصلوا بفريقه للتطوع في التجارب السريرية.وفي الأسبوع الماضي، فاز اللقاح بالجائزة الكبرى - نصف مليون دولار - في حفل توزيع جوائز الابتكار الصحي الأوروبي لطب أمريكا اللاتينية.وقال الدكتور جارسيا، إنه لا يوجد حاليًا علاج مسجل لإدمان الكوكايين والكراك، والخيار الوحيد أمام المدمن هو مزيج من "الاستشارة النفسية والمساعدة الاجتماعية وإعادة التأهيل".وأشار إلى أن اللقاح سيساعد المرضى في المراحل الأكثر أهمية من التعافي، مثل عندما يغادرون مركز إعادة التأهيل.ووجد الباحثون أيضًا أنه يحمي أجنة الفئران من الكوكايين، مما يشير إلى أنه يمكن إعطاؤه للمدمنات الحوامل لحماية أطفالهن الذين لم يولدوا بعد.ويتم تصنيع اللقاح بالكامل من مركبات كيميائية مصممة في المختبر، بدلاً من المكونات البيولوجية، وهو نفس عدد اللقاحات الأخرى، مثل بعض اللقاحات المضادة للسرطان. وهذا يعني أن تصنيعه أرخص ولا يلزم تخزينه في درجات حرارة منخفضة.وقال الدكتور جارسيا إنه إذا تمت الموافقة على اللقاح، فلن يكون متاحًا للجميع، ولكنه سيذهب إلى المدمنين المتعافين الذين توقفوا عن تناول الكوكايين ويريدون الابتعاد عن المخدرات.وفي وقت سابق من هذا العام، أجرى الباحثون تجارب على الحيوانات فيما يتعلق بالحصول على مضادات للجرعات الزائدة من الفنتانيل والهيروين، تمهيدًا لعلاج متعاطي المخدرات المعرضين للخطر.وأظهرت التجارب، نجاحًا في الدراسات على الحيوانات، ومن المقرر أن تدخل التجارب البشرية في العام المقبل، مما يمهد لاستخدام اللقاحات كطريقة جديدة للعلاج.