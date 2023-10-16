العلماء يحذرون: الوجبات السريعة تسبب الإدمان مثل الكوكايين أو الهيروين

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حذر الخبراء من أن الأطعمة فائقة المعالجة (الوجبات السريعة)، تسبب الإدمان مثل النيكوتين أو الكوكايين أو الهيروين.

وأظهر تحليل جديد لـ 281 دراسة في 36 دولة مختلفة أن 14٪ من البالغين مدمنون على الوجبات السريعة، وفقًا للنتائج التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية (BMJ).

وارتبط تناول النقانق، والآيس كريم، والبسكويت، والمشروبات الغازية، والحبوب السكرية –في السابق بالتدهور المعرفي، والسرطان، والاضطراب النفسي، وحتى الموت المبكر.





معايير الإدمان



السبب غامض



البدائل الصحية أقل جاذبية



على غرار التبغ



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وقاد التحليل البروفيسور آشلي جيرهاردت من جامعة ميشيجان، الذي أنشأ سابقًا مقياس ييل للإدمان على الغذاء من خلال تطبيق نفس المعايير التي يستخدمها الخبراء لتشخيص إدمان المواد المخدرة.وتشمل المعايير الاستهلاك المفرط الذي لا يمكن السيطرة عليه، والرغبة الشديدة، واستمرار تناول الطعام على الرغم من الآثار الصحية السلبية المحتملة.وكتب جيرهاردت ومؤلفو الدراسة: "يبدو أن مزيج الكربوهيدرات المكررة والدهون الموجودة غالبًا في الأطعمة فائقة المعالجة له تأثير إضافي على أنظمة مكافأة الدماغ، أعلى من المغذيات الكبيرة وحدها، مما قد يزيد من احتمال الإدمان على هذه الأطعمة".وقال المؤلف كريس فان تولكين لصحيفة "الجارديان" في مقال حول الدراسة الجديدة: "إن العديد من الأطعمة فائقة المعالجة بالنسبة لكثير من الناس تسبب الإدمان. وعندما يعاني الناس من الإدمان على الطعام، فإن ذلك يكون دائمًا تقريبًا بسبب تلك المنتجات".ولكن السبب الدقيق وراء ذلك يظل لغزًا إلى حد كبير بالنسبة للخبراء، الذين يعتقد بعضهم أنه قد لا يكون مكونًا واحدًا هو الذي يجعل الناس يدمنون الحلوى أو البسكويت - على عكس النيكوتين الموجود في التبغ - بل موانع متعددة.وتميل الأطعمة ذات المصادر الطبيعية إلى الاحتواء على المزيد من الكربوهيدرات أو المزيد من الدهون، لكن ليس مستويات عالية من كليهما، في حين أن الأطعمة فائقة المعالجة لديها مستويات أعلى بشكل غير متناسب من كليهما، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".وإذا كانت التفاحة تحتوي على 55 سعرة حرارية من الكربوهيدرات وأقل من 2 سعرة حرارية من الدهون، فإن قطعة الشوكولاتة تحتوي على 237 سعرة حرارية من الكربوهيدرات و266 سعرة حرارية من الدهون.ووجدت الأبحاث السابقة أيضًا أن الأطعمة السكرية أو الدهنية تجعل البدائل الصحية أقل جاذبية، ويمكن أن يكون لإعادة توصيل الدماغ عواقب مرتبطة بالصحة، مثل الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.ويؤدي تناول الأطعمة فائقة المعالجة إلى تحفيز اندفاع الدوبامين يتبعه انخفاض مفاجئ، مما يؤدي إلى دورة لا نهاية لها من الرغبة الشديدة، والحصول على العلاج والانهيار - على غرار ما يحدث لشخص مدمن على الكحول أو المخدرات.وفي حين أنها "لا تسبب الإدمان على الأرجح في حد ذاتها"، إلا أن المواد المضافة في الأطعمة يمكن أن تكون "معززة" لتأثيرات السعرات الحرارية، كما أشار الباحثون.ولكن قد لا يكون الجميع عرضة للصفات الإدمانية للأطعمة فائقة المعالجة - فقد يتمكن البعض من تناول حفنة من رقائق البطاطس ويشعر بالشبع، على عكس البعض الآخر.وأثارت الخصائص الإدمانية للأطعمة فائقة المعالجة، غضب العلماء المهتمين بالصحة الذين يعتقدون أن بعض الأطعمة يجب أن تأتي مع نصيحة "على غرار التبغ" - ففي نهاية المطاف، ليس هناك مفر من الأطعمة فائقة المعالجة، فهي موجودة في كل مكان.وقال فان تولكن: "إن محاولة الإقلاع عن استخدام الأطعمة فائقة المعالجة الآن تشبه محاولة الإقلاع عن التدخين في الستينيات".علاوة على ذلك، فإن معظم الأشياء المعتدلة آمنة. يوصي موقع "هيلث لاين" بألا تأتي أكثر من 10% إلى 20% من السعرات الحرارية من الأطعمة المصنعة.وللتقليل من تناول الأطعمة فائقة المعالجة، يتبع فان تولكين نهجًا صريحًا: "اسأل نفسك: هل هذا طعام حقًا؟ يمكنك الانتقال بسرعة من الإدمان إلى الاشمئزاز".