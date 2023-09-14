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العلماء يحددون 28 جينًا تزيد خطر الإصابة بعدوى كورونا

فيروس كورونا
كورونا
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كشف تحالف دولي من العلماء عن 28 جينًا جديدًا تزيد خطر الإصابة بعدوى كوفيد -19، إضافة إلى 23 جينًا كان قد تم تحديدها في السابق من قبل الباحثين.اضافة اعلان
ووفقًا لصحيفة "إكسبريس"، فإن هذا من شأنه أن يساعد على فهم سبب إصابة بعض الأشخاص بـ كوفيد أكثر من غيرهم، كما يساعد في تطوير أدوية جديدة لمكافحة الفيروس.
وحقق الباحثون - "مبادرة علم الوراثة المضيفة لـ كوفيد -19" - في الروابط بين العوامل الوراثية وحالات الإصابة الشديد بعدوى كوفيد منذ بداية انتشار الوباء.

نتائج 82 دراسة فردية

وجمع التحالف الذي يقوده معهد برود في كامبريدج بماساتشوستس بالولايات المتحدة، ومعهد الطب الجزيئي في هلسنكي بفنلندا، أحدث النتائج من 82 دراسة فردية أجراها 3آلاف و699 عالمًا من جميع أنحاء العالم.
وقال الدكتور كيرستين لودفيج من مستشفى جامعة بون في ألمانيا: "مع وجود 82 دراسة من 35 دولة وأكثر من 200 ألف مشارك في أكبر مجموعة فرعية، فإن مجمع البيانات هو الأكبر حتى الآن".
وأضاف: "إن معرفة عوامل الخطر الجينية تساعد العلماء على تطوير أدوية ناجحة والتنبؤ بالمخاطر بشكل أفضل".

الجينات التي تسبب خطرًا أكبر للإصابة بالعدوى

وخلال الدراسة، التي نشرت في مجلة  "نيتشر"، قام لودفيج وزملاؤه بتجنيد المشاركين ثم قاموا بتحليل جينوماتهم لاستكشاف الجينات التي قد تسبب خطرًا أكبر للإصابة بالعدوى الشديدة.
وأضاف لودفيج: "لقد قمنا أيضًا بتنسيق التعاون مع المستشفيات الجامعية الأخرى في ألمانيا التي كانت تساهم من أجل إشراك المزيد من المرضى في دراسة BoSCO".

1000 نسخة من الفيروس كل دقيقة

إلى ذلك، كشفت دراسة من جامعة نورث وسترن أن الأشخاص المصابين بفيروس سارس – كوفيد – 2 يتنفسون ما يصل إلى 1000 نسخة من الفيروس كل دقيقة خلال الأيام الثمانية الأولى بعد بدء الأعراض.
وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد اختبار عينات التنفس المأخوذة بشكل متكرر من 44 شخصًا مصابًا لمدة تصل إلى 20 يومًا بعد ظهور علامات المرض الأولى.
ووجدوا أن مستويات الفيروس في الزفير تنخفض بشكل كبير إلى نسختين فقط في الدقيقة – وهو الحد الأقصى للاكتشاف تقريبًا – في اليوم الثامن من كوفيد.
واكتشف الفريق أيضًا أنه في حين أن المرضى الذين يعانون من عدوى شديدة الأعراض يميلون إلى زفير الفيروسات بمعدل أكبر، فإن أولئك الذين يعانون من حالات أكثر خفيفة أو معتدلة ما زالوا يزفرون كميات كبيرة من الفيروس.

المدة التي يستغرقها الفرد لزفير جرعة معدية

ووفقا للباحثين، يمكن استخدام النتائج لحساب المدة التي سيستغرقها الفرد لزفير جرعة معدية.
وأوضح مؤلف الورقة جريجوري لين: “إذا افترضنا أن الجرعة المعدية لكوفيد هي 300 نسخة، فإن الشخص الذي يزفر 1000 نسخة فيروسية في الدقيقة سوف يزفر جرعة معدية في 20 ثانية – وهو أمر خطير للغاية في المصعد!".
وتابع: "في حين أن الشخص الذي يزفر نسختين فيروسيتين في الدقيقة سوف يزفر جرعة معدية في حوالي ساعتين - ربما يكون آمنًا في المصعد".

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