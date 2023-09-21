العثور على فيروس جديد في أعمق مكان على وجه الأرض

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اكتشف باحثون صينيون، فيروسًا جديدًا في قاع المحيط في أعمق مكان على وجه الأرض.

وعثر على الفيروس في الرواسب على بعد خمسة أميال تحت مستوى سطح البحر في خندق ماريانا، أدنى نقطة على وجه الأرض في المحيط الهادئ، جنوب اليابان. اضافة اعلان

وقال مين وانج، عالم الفيروسات البحرية في جامعة المحيط في تشينجداو بالصين، الذي قاد البحث: "أينما توجد حياة، يمكنك المراهنة على وجود جهات تنظيمية تعمل".



آكل البكتيريا



خندق ماريانا



فيروسات تصيب الحيوانات والبشر



تأثير تغير المناخ وارتفاع درجات حرارة المحيطات

والفيروس عبارة عن عاثية بكتيريا – من النوع "آكل البكتيريا" – الذي يعيش عن طريق إصابة البكتيريا والتكاثر داخلها.وقال يوي سو، أحد مؤلفي الدراسة البحثية، لموقع "ديلي ميل"، إن عزل مكتبات جينات العاثيات ومعرفة المزيد عنها مفيد للإنسان.وأضاف: "إنها تساعد على حماية البشر من الالتهابات البكتيرية، خاصة في عصر استخدام المضادات الحيوية وانتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية".وأوضح أن الأبحاث الحالية تشير إلى عدم وجود سابقة للبكتيريا مثل الفيروس الموجود في رواسب المحيط الذي يصيب البشر والحياة البحرية، لأن مضيفه هو البكتيريا.ولذلك، يستطيع الفريق تخزين السلالة الجديدة في معمل مختبري عادي عند درجة حرارة حوالي 4 درجات مئوية.ووفقا لما ذكره الباحثون في دورية "ميكروبولوجي سبيكتروم" العلمية، فقد تم العثور على الفيروس في الرواسب على عمق 29200 قدم تحت مستوى سطح البحر في خندق ماريانا الذي يصل إلى ما يقرب من 36100 قدم في أدنى نقطة له.وعادة ما توجد البكتيريا المصابة بالفيروس في الرواسب في أعماق المحيط وفي الفتحات الحرارية المائية - أو الفتحات الموجودة في قاع البحر التي تطلق تيارات الماء الساخن، وفقًا للتقرير.وقال وانج: "على حد علمنا، هذه هي أعمق عاثية معزولة معروفة في المحيط العالمي".وأشار سو إلى أن الأبحاث تقتصر حاليًا على فيروسات هادال - أو الفيروسات من منطقة هادال وهي أعمق جزء من المحيط، لذلك لم يتم عزل أي فيروسات يمكن أن تصيب الحيوانات أو البشر من المنطقة حتى الآن.لكن الفريق لا يستبعد احتمال وجود فيروسات في المنطقة يمكن أن تصيب الحيوانات والبشر، وقال سو إن هناك حاجة لأبحاث مستقبلية هناك.وبحسب وانج، فإن تحليل المادة الوراثية للفيروس يشير إلى وجود عائلة فيروسية في المحيط لم تكن معروفة من قبل.وقال وانج إنه يقدم أيضًا رؤى جديدة حول عاثيات أعماق البحار والتفاعلات مع مضيف العاثيات.وأظهر تحليل الفيروس الجديد الذي بات يعرف باسم vB_HmeY_H4907، أن لديه بنية مشابهة لمضيفه. والفيروس ليسوجيني، يغزو ويتكاثر داخل المضيف، ولا يقتل الخلية البكتيرية عادة.وبحث فريق البحث عن الفيروسات في السلالات البكتيرية التي تم جمعها وعزلها من قبل فريق آخر تحت قيادة يو تشونج تشانج، عالم الفيروسات البحرية في جامعة المحيط الصينية.على سبيل المثال، يؤثر تغير المناخ وارتفاع درجات حرارة المحيطات على تيارات المحيط والترسيب.وقال سو إن الفريق يتوقع أن هذه العوامل البيئية قد تؤثر على ضغوط البقاء على الفيروسات مع تغير عملية التمثيل الغذائي لمضيفيها بسبب التغيرات في المحيط.وأشار إلى أن هذا قد يؤدي إلى ظهور فيروسات جديدة، لكن لا يوجد حاليا أي بحث في هذا المجال.وأوضح وانج أن النتائج التي توصل إليها الباحثون تؤدي إلى أسئلة وأبحاث جديدة حول كيفية بقاء الفيروسات على قيد الحياة في البيئات القاسية والمعزولة، وكيف تتطور جنبًا إلى جنب مع مضيفيها.ويريد الفريق مواصلة التحقيق في التفاعلات بين فيروسات أعماق البحار ومضيفيها، والبحث عن فيروسات جديدة في أماكن متطرفة أخرى.وتابع واند: "توفر البيئات القاسية آفاقًا مثالية لاكتشاف فيروسات جديدة".